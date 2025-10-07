Na lavičku Košíc má zasadnúť známy český tréner. Na Slovensku už trénoval Slovan i Trenčín

KOŠICE. Na lavičku FC Košice by mohol zasadnúť známy český tréner František Straka, zhodujú sa viaceré zdroje z prostredia slovenskej Niké ligy.
Na Slovensku už viedol Slovan Bratislava, Banskú Bystricu, Ružomberok, Trenčín aj Michalovce.
K špekulácii sa klub zatiaľ oficiálne nevyjadril, no očakáva sa, že v najbližších dňoch príjime definitívne rozhodnutie.
Minulý týždeň skončil na lavičke Košičanov Roman Skuhravý. Rovnako český kouč priviedol mužstvo k 5. priečke v Niké lige. V lete ho viedol aj v kvalifikácii Konferenčnej ligy. V prebiehajúcej sezóne sa však Košiciam vôbec nedarí, po 10 kolách im patrí posledná priečka.
Tabuľka Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
10
5
4
1
18:7
19
R
V
R
P
V
2
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
10
5
4
1
24:14
19
V
R
V
R
R
3
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
8
5
3
0
19:12
18
V
V
R
V
R
4
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
10
5
3
2
16:11
18
V
V
V
P
R
5
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
8
5
1
2
15:7
16
R
P
V
P
V
6
AS TrenčínAS Trenčín
10
4
0
6
10:18
12
P
P
P
P
V
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
9
3
2
4
12:16
11
P
V
P
R
P
8
MFK SkalicaMFK Skalica
10
2
4
4
9:14
10
R
P
V
P
P
9
MFK RužomberokMFK Ružomberok
9
3
1
5
12:16
10
V
V
V
R
P
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
10
1
5
4
11:15
8
R
R
P
V
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
9
2
2
5
10:17
8
R
R
P
V
V
12
FC KOŠICEFC KOŠICE
9
1
1
7
11:20
4
P
P
R
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body