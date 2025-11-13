Cez telefón mi oznámili, že končím. Straka odchádza z Košíc sklamaný

František Straka
František Straka (Autor: TASR)
13. nov 2025 o 14:22
Český kouč priznal, že odvolanie nečakal.

BRATISLAVA. Futbalové zemetrasenie v Košiciach znamenalo skorý odchod z klubu aj pre Františka Straku.

Skúsený český tréner bol pri klube FC Košice iba mesiac, odkoučoval šesť zápasov, ale keďže po dvoch víťazstvách prišli štyri prehry s nevýrazným herným prejavom, musel sa porúčať.

"Cez telefón mi oznámili, že končím. Nechcem sa k tomu veľmi vyjadrovať. Nech si každý urobí svoj obraz. Myslím si, že každý vie o náročnosti tejto misie. Určite pre mňa nebola jednoduchá. Varil som z toho, čo som mal k dispozícií.

Viac-menej som spoznával mužstvo. Mrzí ma to o to viac, že sme urobili určité kroky a veci, ktoré by mohli a mali fungovať. A teraz prišlo toto. Nerátal som s tým," povedal 67-ročný Straka v rozhovore pre denník Šport.

Prezidenta klubu Dušana Trnku nahnevalo, že na jednom z tréningov A-tímu Straka vôbec nebol prítomný a viedol ho jeho druhý asistent. Bývalý československý reprezentant však prišiel s vysvetlením.

"V Prahe som nechal nejaké veci a musel som odcestovať. Druhá vec je, že sme sa na tom s realizačným tímom dohovorili. Počas toho, čo budem preč, vedenie tréningov preberú chlapci. Svoj odchod som smeroval práve na reprezentačnú pauzu, pretože som musel dotiahnuť nejaké veci v Prahe," uviedol Straka.

V Košiciach momentálne hľadajú hlavného trénera aj asistentov. Aktuálne je reprezentačná prestávka a mužstvo počas nej dočasne prevzali Peter Černák ako hlavný tréner a Peter Šinglár plus Jaroslav Kolbas ako asistenti. V klube došlo aj k zmene na poste športového riaditeľa, Mareka Saparu zatiaľ nahradil Ján Gajdošík, športový riaditeľ Akadémie FC Košice.

Prezident Trnka neskôr informoval aj o hráčskych zmenách v kádri. "Dvojicu Adam Goljan a Mario Pejazič sme s okamžitou platnosťou preradili do B-mužstva. Kvarteto Matúš Kira, Matej Madleňák, Vladimir Perišič a Marek Zsigmund má podmienku po najbližší domáci zápas proti Spartaku Trnava," podotkol šéf košického klubu.

Aktuálne majú v tabuľke Niké ligy posledné Košice 7 bodov zo 14 zápasov. Najbližší konkurenti v boji o záchranu Ružomberok a Skalica majú na konte o 5 bodov viac.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
14
9
4
1
35:17
31
V
V
V
V
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
13
9
3
1
30:18
30
V
V
V
P
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
14
8
4
2
27:12
28
V
V
V
P
R
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
13
7
2
4
24:13
23
P
V
V
R
P
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
14
5
4
5
21:21
19
P
R
P
P
V
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
13
5
3
5
21:23
18
V
P
V
R
P
7
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
14
5
1
8
13:24
16
V
P
P
R
P
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
14
3
6
5
16:22
15
V
P
V
R
R
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
14
4
3
7
17:24
15
P
R
P
V
V
10
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
14
2
6
6
12:20
12
P
R
P
R
R
11
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
13
3
3
7
13:19
12
P
R
R
P
V
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
14
2
1
11
18:34
7
P
P
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

