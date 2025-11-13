Cez telefón mi oznámili, že končím. Straka odchádza z Košíc sklamaný

BRATISLAVA. Futbalové zemetrasenie v Košiciach znamenalo skorý odchod z klubu aj pre Františka Straku.
Skúsený český tréner bol pri klube FC Košice iba mesiac, odkoučoval šesť zápasov, ale keďže po dvoch víťazstvách prišli štyri prehry s nevýrazným herným prejavom, musel sa porúčať.
"Cez telefón mi oznámili, že končím. Nechcem sa k tomu veľmi vyjadrovať. Nech si každý urobí svoj obraz. Myslím si, že každý vie o náročnosti tejto misie. Určite pre mňa nebola jednoduchá. Varil som z toho, čo som mal k dispozícií.
Viac-menej som spoznával mužstvo. Mrzí ma to o to viac, že sme urobili určité kroky a veci, ktoré by mohli a mali fungovať. A teraz prišlo toto. Nerátal som s tým," povedal 67-ročný Straka v rozhovore pre denník Šport.
Prezidenta klubu Dušana Trnku nahnevalo, že na jednom z tréningov A-tímu Straka vôbec nebol prítomný a viedol ho jeho druhý asistent. Bývalý československý reprezentant však prišiel s vysvetlením.
"V Prahe som nechal nejaké veci a musel som odcestovať. Druhá vec je, že sme sa na tom s realizačným tímom dohovorili. Počas toho, čo budem preč, vedenie tréningov preberú chlapci. Svoj odchod som smeroval práve na reprezentačnú pauzu, pretože som musel dotiahnuť nejaké veci v Prahe," uviedol Straka.
V Košiciach momentálne hľadajú hlavného trénera aj asistentov. Aktuálne je reprezentačná prestávka a mužstvo počas nej dočasne prevzali Peter Černák ako hlavný tréner a Peter Šinglár plus Jaroslav Kolbas ako asistenti. V klube došlo aj k zmene na poste športového riaditeľa, Mareka Saparu zatiaľ nahradil Ján Gajdošík, športový riaditeľ Akadémie FC Košice.
Prezident Trnka neskôr informoval aj o hráčskych zmenách v kádri. "Dvojicu Adam Goljan a Mario Pejazič sme s okamžitou platnosťou preradili do B-mužstva. Kvarteto Matúš Kira, Matej Madleňák, Vladimir Perišič a Marek Zsigmund má podmienku po najbližší domáci zápas proti Spartaku Trnava," podotkol šéf košického klubu.
Aktuálne majú v tabuľke Niké ligy posledné Košice 7 bodov zo 14 zápasov. Najbližší konkurenti v boji o záchranu Ružomberok a Skalica majú na konte o 5 bodov viac.