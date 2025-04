ONLINE: Eintracht Frankfurt - Tottenham Hotspur dnes, Európska liga LIVE (odveta štvrťfinále)

Tento celek může být rozhodně spokojen se svou letošní sezónou. Dost možná jedinou větší kaňkou je brzké vypadnutí z DFB Pokalu, ve kterém cesta skončila v náročném programu už v osmifinále. Jinak v Bundeslize patří Eintrachtu průběžně třetí pozice, ale náskok na místo, kde si Ligu mistrů nezahraje, je pouze pětibodový. Dle plánu se naopak jede v pohárové Evropě, v ní už bude hrát odvetné utkání čtvrtfinále.Svěřenci trenéra Dino Toppmöller si v ligové fázi Evropské ligy splnili hlavní cíl, tedy postoupit rovnou do osmifinále. To se povedlo z páté pozice, protože prohráli v osmi utkáních pouze dvakrát. I přes relativně dobré umístění ovšem byl na programu obtížný boj o čtvrtfinále. Frankfurt musel projít přes nepříjemný nizozemský Ajax Amsterdam. Úvodní bitvu na půdě soupeře vyhrál výsledkem 2:1, aby postup potvrdil v domácím prostředí dominantním poměrem 4:1. Logické je, že ve čtvrtfinále to také nebude procházka růžovou zahradou. To se potvrdilo v prvním duelu na hřišti Tottenhamu, s nímž si muži z Německa remízovali 1:1. Teď přichází očekávaná odveta, jenž nabízí všem fanouškům zajímavou podívanou.Využije Frankfurt dobrého výsledku z prvního zápasu?