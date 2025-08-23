Greifov debut sa v Lyone nekonal, v Marseille úradoval navrátilec zo Saudskej Arábie

PARÍŽ. Futbalisti Olympique Marseille si v 2. kole Ligue 1 poradili s FC Paríž 5:2. Pomohli im k tomu aj dva presné zásahy Pierra-Emericka Aubameyanga.
Gabonský útočník sa presadil po tom, čo sa po ročnom angažmáne v saudskoarabskom FC Al-Qadsiah vrátil späť na juh Francúzska.
Lyon zvíťazil nad Metzom 3:0. Slovenský brankár Dominik Greif po prestupe z Realu Mallorca ešte v novom drese neabsolvoval premiérový štart.
Hráči Nice zdolali na domácom trávniku AJ Auxerre 2:1. Hostia dohrávali zápas v desiatich po vylúčení brankára Donovana Leona.
Ligue 1 - 2. kolo
Olympique Marseille - FC Paríž 5:2 (2:1)
Góly: 24. a 73. Aubameyang, 18. Greenwood (z 11 m), 81. Hojbjerg, 90.+6. Vaz - 28. Kebbal, 58. Simon
Olympique Lyon - FC Metz 3:0 (2:0)
Góly: 25. Fofana, 30. Tolisso, 83. Karabec
/Dominik Greif (Lyon) sedel na lavičke/
OGC Nice - AJ Auxerre 3:1 (2:1)
Góly: 3. Boga, 24. Akpa (vlastný), 76. Moffi - 21. Sinayoko
ČK: 45.+1. Leon (Auxerre)