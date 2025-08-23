Greifov debut sa v Lyone nekonal, v Marseille úradoval navrátilec zo Saudskej Arábie

Pierre-Emerick Aubameyang strieľa gól v zápase Olympique Marseille - FC Paríž.
Pierre-Emerick Aubameyang strieľa gól v zápase Olympique Marseille - FC Paríž. (Autor: REUTERS)
TASR|23. aug 2025 o 23:35
Dominik Greif sedel na lavičke náhradníkov.

PARÍŽ. Futbalisti Olympique Marseille si v 2. kole Ligue 1 poradili s FC Paríž 5:2. Pomohli im k tomu aj dva presné zásahy Pierra-Emericka Aubameyanga.

Gabonský útočník sa presadil po tom, čo sa po ročnom angažmáne v saudskoarabskom FC Al-Qadsiah vrátil späť na juh Francúzska.

Lyon zvíťazil nad Metzom 3:0. Slovenský brankár Dominik Greif po prestupe z Realu Mallorca ešte v novom drese neabsolvoval premiérový štart.

Hráči Nice zdolali na domácom trávniku AJ Auxerre 2:1. Hostia dohrávali zápas v desiatich po vylúčení brankára Donovana Leona.

Ligue 1 - 2. kolo

Olympique Marseille - FC Paríž 5:2 (2:1)

Góly: 24. a 73. Aubameyang, 18. Greenwood (z 11 m), 81. Hojbjerg, 90.+6. Vaz - 28. Kebbal, 58. Simon

Olympique Lyon - FC Metz 3:0 (2:0)

Góly: 25. Fofana, 30. Tolisso, 83. Karabec

/Dominik Greif (Lyon) sedel na lavičke/

OGC Nice - AJ Auxerre 3:1 (2:1)

Góly: 3. Boga, 24. Akpa (vlastný), 76. Moffi - 21. Sinayoko

ČK: 45.+1. Leon (Auxerre)

Tabuľka Ligue 1

Ligue 1

