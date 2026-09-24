Alaba spečatil prestup do Talianska, s novým klubom sa dohodol na ročnej zmluve

David Alaba
David Alaba (Autor: SITA/AP)
TASR|24. sep 2026 o 14:38
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Počas leta ho chceli aj veľkokluby.

Rakúsky futbalový reprezentant David Alaba podpísal vo štvrtok ročnú zmluvu s talianskym klubom Udinese Calcio.

Bez kontraktu bol od júna, keď sa skončilo jeho päťročné pôsobenie v Reale Madrid. So španielskym veľkoklubom sa tešil z dvoch ligových titulov a z dvoch triumfov v Lige majstrov.

Predtým pôsobil 13 rokov v Bayerne Mníchov. Na tohtoročných MS zasiahol kapitán národného tímu do každého duelu Rakúska.

Počas leta mali o jeho služby záujem top tímy zo Serie A na čele s dvoma milánskymi klubmi a Juventusom Turín, pripomenula agentúra APA.

Udinese obsadilo v minulej sezóne Serie A desiate miesto. Trénerom Friulčanov je rodák z Viedne Kosta Runjaič.

Tabuľka Serie A

Serie A

    David Alaba
    David Alaba
    Alaba spečatil prestup do Talianska, s novým klubom sa dohodol na ročnej zmluve
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