Vo veku 48 rokov odmietol návrat k futbalu. Totti k ponukám: Rím bol rozhodujúcim bodom

Bývalý taliansky futbalový reprezentant Francesco Totti odmietol ponuku na návrat k futbalu a angažmán v Come vo veku 48 rokov.
Vyplýva to z jeho autobiografie, ktorá vyšla tento utorok. Majster sveta z roku 2006 v nej zároveň uviedol, že odmietol aj Janov, pretože nechcel zradiť AS Rím.
Legenda rímskeho klubu podľa svojich slov odmietla ponuky zo Serie A. „Povedal som nie Janovu. Povedal som nie Comu. Mal som 48 rokov.
Trénerom Janova bol Alberto Gilardino, majster sveta rovnako ako ja s Talianskom z roku 2006, zatiaľ čo na lavičke Coma už sedel Cesc Fabregas, jeden z velikánov futbalovej histórie. Môžete hrať za tím, ktorý nie je AS Rím?
Mal som 48 rokov, dobre, ale vek sa dá určitým spôsobom prekonať - človek je pomalší, ale noha nestarne. Všetci s tým súhlasia, nepotrebuje botox. Rím bol tým rozhodujúcim bodom. Nie problémom, nikdy ním nebude.
Športová zrada nemá vek, či máte 18 alebo 48 rokov,“ citoval web televízie BeIN Sports Tottiho slová z knihy „Oltre“.
Vyplývajúc z talianskeho názvu sa v nej bývalý kapitán AS Rím venuje životu „po“ kariére.