Definoval históriu milánskych derby. Bude žiť večne, reagujú tímy na úmrtie Baresiho

Vo veku 66 rokov zomrela jedna z najväčších legiend talianskeho a svetového futbalu Franco Baresi.
Celú jeho kariéru definovalo pôsobenie v milánskom AC. Bol pilierom zadných radov, 20 rokov bol súčasťou „rossoneri“ a z toho 15 v pozícii kapitána.
Baresi ako jediný futbalista na svete dokázal získať všetky cenné kovy z majstrovstiev sveta, v roku 1982 sa stal aj majstrom sveta.
Na jeho úmrtie reagovala široká futbalová verejnosť. "Bol protagonista veľkých súbojov milánskeho derby a jednou z postáv, ktoré najviac definovali históriu tejto rivality.
Kapitán, tímový hráč a vlajka Milána prežil každú konfrontáciu s Interom medzi súťaživosťou a rešpektom," uviedol na sociálnej sieti Inter Miláno.
Ako uviedol Juventus, sú ľudia, ktorí svojím talentom vstupujú do histórie. A iní, ktorí svojou ľudskosťou v nej zostávajú navždy.
"Franco Baresi bol obojím. Štýl, elegancia, vodcovstvo a rešpekt na ihrisku aj mimo neho. Príklad pre generácie futbalistov a fanúšikov, milovaný a vážený všetkými milovníkmi futbalu. Jeho spomienka bude žiť večne," napísal klub.
Podobné slová adresovali takmer všetky futbalové kluby z talianskej Serie A, ale aj z nižších súťaží. Neapol ho nazval ikonou celého futbalového sveta.
Ku kondolencii sa pridal aj legendárny brankár Gianluigi Buffon. Zaspomínal si na prvý zápas proti Baresimu.
"19. novembra 1995 som debutoval v Serie A proti Milanu. Mal som 17 rokov a na druhej strane bol kapitán toho tímu: Franco Baresi.
Pre chlapca môjho veku bolo stáť na ihrisku proti šampiónom ako on niečo neuveriteľné. Od toho dňa som mal ešte jasnejší obraz o tom, čo znamená reprezentovať futbal s eleganciou, vedením a rešpektom," uviedol legendárny brankár.