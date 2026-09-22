Počas minúty ticha sa fanúšikovia otočili chrbtom k ihrisku. Juventus dostal pokutu

Taliansky futbalový klub Juventus Turín bude musieť za správanie svojich priaznivcov pred nedeľným ligovým duelom s Atalantou Bergamo zaplatiť pokutu 10.000 eur.
Časť fanúšikovského jadra sa počas minúty ticha za zosnulého talianskeho reprezentanta Sandra Mazzolu obrátila chrbtom k ihrisku a skandovala mená legiend Juventusu.
Klubu hrozili aj horšie sankcie, vrátane uzavretia danej časti tribúny. Športový sudca talianskej Serie A však rozhodol, že „trest je miernejší vzhľadom na rýchly a oficiálny postoj klubu a na skutočnosť, že zvyšok divákov na štadióne sa od správania dištancoval“.
Spomienka na Mazzolu, ktorý zomrel vo veku 83 rokov a mnohí ho považujú za jedného z najlepších talianskych hráčov všetkých čias, sa uskutočnila počas víkendu pred každým zápasom Serie A.
V Turíne sa to však sekcii štadióna nepáčilo, pretože Mazzola spojil celú svoju kariéru s Interom Miláno.
Pokriky prehlušil potlesk ostatných priaznivcov a krátko po skončení duelu vydal Juventus vyhlásenie, v ktorom odsúdil správanie vlastných fanúšikov. Informáciu priniesla agentúra AFP.