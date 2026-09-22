Počas minúty ticha sa fanúšikovia otočili chrbtom k ihrisku. Juventus dostal pokutu

Hráč Juventusu Turín Zeki Celik (vpravo) sa teší z gólu so spoluhráčmi počas zápasu 1. kola ligovej fázy Európskej ligy Juventus Turín – NEC Nijmegen.
Hráč Juventusu Turín Zeki Celik (vpravo) sa teší z gólu so spoluhráčmi počas zápasu 1. kola ligovej fázy Európskej ligy Juventus Turín – NEC Nijmegen. (Autor: TASR/Lapresse via AP)
TASR|22. sep 2026 o 16:31
ShareTweet0

Klubu hrozili aj horšie sankcie.

Taliansky futbalový klub Juventus Turín bude musieť za správanie svojich priaznivcov pred nedeľným ligovým duelom s Atalantou Bergamo zaplatiť pokutu 10.000 eur.

Časť fanúšikovského jadra sa počas minúty ticha za zosnulého talianskeho reprezentanta Sandra Mazzolu obrátila chrbtom k ihrisku a skandovala mená legiend Juventusu.

Klubu hrozili aj horšie sankcie, vrátane uzavretia danej časti tribúny. Športový sudca talianskej Serie A však rozhodol, že „trest je miernejší vzhľadom na rýchly a oficiálny postoj klubu a na skutočnosť, že zvyšok divákov na štadióne sa od správania dištancoval“.

Spomienka na Mazzolu, ktorý zomrel vo veku 83 rokov a mnohí ho považujú za jedného z najlepších talianskych hráčov všetkých čias, sa uskutočnila počas víkendu pred každým zápasom Serie A.

V Turíne sa to však sekcii štadióna nepáčilo, pretože Mazzola spojil celú svoju kariéru s Interom Miláno.

Pokriky prehlušil potlesk ostatných priaznivcov a krátko po skončení duelu vydal Juventus vyhlásenie, v ktorom odsúdil správanie vlastných fanúšikov. Informáciu priniesla agentúra AFP.

Tabuľka Serie A

Serie A

    Hráč Juventusu Turín Zeki Celik (vpravo) sa teší z gólu so spoluhráčmi počas zápasu 1. kola ligovej fázy Európskej ligy Juventus Turín – NEC Nijmegen.
    Hráč Juventusu Turín Zeki Celik (vpravo) sa teší z gólu so spoluhráčmi počas zápasu 1. kola ligovej fázy Európskej ligy Juventus Turín – NEC Nijmegen.
    Počas minúty ticha sa fanúšikovia otočili chrbtom k ihrisku. Juventus dostal pokutu
    ut 16:31
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Taliansko»Serie A»Počas minúty ticha sa fanúšikovia otočili chrbtom k ihrisku. Juventus dostal pokutu