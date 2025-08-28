Tréner Slovákov hľadá všade, ale nemá z čoho vyberať. Od koho veľa očakáva?

BRATISLAVA. Nepôsobí v žiadnom klube, posledný súťažný zápas odohral koncom mája v drese Dynama České Budějovice. V októbri bude mať tridsaťdeväť.
Krajný obranca Peter Pekarík nechýba v aktuálnej nominácii trénera Francesca Calzonu.
Futbalová reprezentácia odštartuje o pár dní kvalifikáciu o postup na majstrovstvá sveta 2026.
Štvrtého septembra privíta na Tehelnom poli Nemecko, o tri dni neskôr hrá na pôde Luxemburska.
„Nie som pod tlakom, pretože odkedy som tu, tak máme problém na pozícii pravého obrancu. Ešte sme ho nevyriešili. Na tomto poste nemáme hráča na zodpovedajúcej úrovni. Nevychovali sme stále hráča, ktorý by ho nahradil,“ vysvetľoval Calzona a naznačil meno s potenciálom.
Calzona dával otázky
„Jediný Samuel Kopásek na toto miesto môže dorásť,“ dodal Calzona. Žilinčan Kopásek zaujal na majstrovstvách Európy do 21 rokov, ale do užšej nominácie sa nateraz ešte nedostal, figuruje medzi náhradníkmi.
Pekarík má na konte 135 reprezentačných štartov, už iba tri mu chýbajú, aby prekonal národný rekord Mareka Hamšíka.
Calzona dal médiám otázku.
„Je však Kopásek hráč, ktorý môže nastúpiť na tomto poste proti Nemcom? Alebo je niekto, kto by tam mohol hrať?,“ pýtal sa Talian v službách Slovenska.
Následne spustil dlhý monológ, ktorý trval možno päť minút. A medzitým sa tiež pýtal:
„Povedzte mi aj vy. V porovnaní s ME 2024 sme sa zlepšili alebo zhoršili z hľadiska počtu hráčov?
Pozerá od U 17
Ponosoval sa, že mu na niektorých pozíciách chýbajú alternatívy.
„Nemáme hráčov, ktorí by mohli nahradiť do dvoch rokov Lobotku, Dudu, Kucku alebo Bera. Po ME sme nenašli futbalistu, ktorý je narodený po roku 2000 a je pripravený hrať na tejto úrovni. Každý deň pozeráme rôznych hráčov, už od kategórie U17,“ tvrdil Calzona.
VIDEO: Calzona o nominácii
„Už na vlaňajších ME sme boli druhá najstaršia reprezentácia. Keď sme za rok aj pol nedokázali nájsť náhradu, tak to môže byť problém,“ upozornil Calzona.
Veľa alternatív, či zaujímavých talentov nevidí ani v mládežníckych kategóriách.
„Hrotový útočník Luxemburska je narodený v roku 2009. Naši hráči ročníka 2007 hrajú za výber do 18 rokov. Nadpriemerní hráči vo svojej kategórií majú hrať vyššie,“ dodal Calzona.
Calzona je nasrdený
Zaujímavé je, že ani do širšej nominácie sa nedostal Mário Sauer, ktorý po prestupe do Toulouse FC nastupuje vo francúzskej lige, v základnej zostave. Dvadsaťjedenročný stredopoliar je však v nominácii do 21 rokov.
Čo trénera veľmi škrie?
„Som nasrdený, keď sa niekto z nosných hráčov zraní (najnovšie chýba Tomáš Suslov a Denis Vavro, pozn. red.), lebo je ťažké ich nahradiť,“ tvrdil Calzona. Trénerom národného tímu je presne tri roky a avizuje zmenu.
„Prišiel moment, keď musíme zmeniť stratégiu. Musíme urobiť maximum, aby sme odohrali dobrú kvalifikáciu, potom treba zariskovať bez ohľadu na výsledky. Musia spolupracovať všetky reprezentácie od U 15, dôležité sú princípy hry. Musia byť rovnaké u všetkých kategórii. Možno treba zariskovať s mladými, aby rástli vedľa skúsených,“ dodal Calzona.
Očakávania od mladých
Poukázal na to, že slovenskí mladíci sa po majstrovstvách Európy do 21 rokov nedokázali predať do lepších líg. „Prečo? Nie je dôležité či som tu, alebo nie. Prišiel moment na zmenu,“ dodal Calzona.
Veľké očakávania má od mladých futbalistov, spomenul hlavne dvoch. „Tomáš Rigo mi musí dokázať, že je lepší od Ondreja Dudu, či Matúša Bera,“ dodal.
„A Leo Sauer musí predviesť, že je lepší ako Haraslín. Už dva roky sú v reprezentácii. Mám voči nim veľkú dôveru. Ak to dokážu, tak budú hrať. Preferujem prácu s mladými hráčmi,“ tvrdil Calzona.
Nováčikom v nominácii je útočník Tomáš Bobček.
Najlepší strelec z Poľska
„Je to hráč, ktorý sa výrazne zlepšil za posledné mesiace. Hrá veľmi dobre. Je adaptovaný na náš spôsob hry. Povolal som so ho a teraz je na ňom, aby dokázal, že patrí do reprezentácie,“ opisoval Calzona. Bobček z Lechie Gdansk je s piatimi gólmi najlepší strelec poľskej ligy.
„Chcem vidieť Bobčeka, ako pracuje. Naši útočníci nemali za posledné dva roky stabilnú výkonnosť,“ tvrdí tréner.
Priznal, že na hrote útoku je preňho číslo jedna David Strelec zo Slovana. „Aj keď momentálne nehrá fantasticky,“ doplnil Calzona a spomenul aj ďalšieho útočníka. „Róbert Boženík je s nami najdlhší čas, je adaptovaný na systém.“
Nominácia Slovenska kvalifikačné zápasy MS 2026
Brankári: Martin Dúbravka (Burnley FC), Marek Rodák (Al-Ettifaq), Dominik Takáč (ŠK Slovan Bratislava)
Obrancovia: Peter Pekarík, Norbert Gyömbér (Al-Kholood Club), Matúš Kmeť (Górnik Zabrze), Milan Škriniar (Fenerbahce Istanbul), Adam Obert (Cagliari Calcio), Ivan Mesík (Heracles Almelo), Tomáš Nemčík (Rosenborg Trondheim), Dávid Hancko (Atletico Madrid)
Stredopoliari: Stanislav Lobotka (SSC Neapol), Patrik Hrošovský (KRC Genk), Ondrej Duda (Al-Ettifaq), László Bénes (Kayserispor), Matúš Bero (VfL Bochum 1848), Tomáš Rigo (FC Baník Ostrava), Tadeáš Hájovský (AS Trenčín)
Útočníci: Ivan Schranz (Slavia Praha), Dávid Ďuriš (Rosenborg Trondheim), Lukáš Haraslín (AC Sparta Praha), Ľubomír Tupta (AE Larisa), David Strelec (ŠK Slovan Bratislava), Róbert Boženík (Stoke City), Tomáš Bobček (KS Lechia Gdansk), Samuel Mráz (Servette Ženeva)