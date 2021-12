Vráti sa Weiss do reprezentácie? Viem si to predstaviť tam, aj tam, tvrdí

ŽILINA. Tréner Slovana Bratislava Vladimír Weiss st. pôsobil po remíze 1:1 v Žiline skôr nahnevane a nespokojne. Redaktor televízie Dajto s ním začal rozhovor s konštatovaním: 'Nevidím spokojnosť na vašej tvári. Zrejme s kádrom, aký máte, by ste si predstavovali všetky body.' Weissovi sa to nepáčilo a dal to patrične najavo. "Vaša otázka nie je na mieste, ale nevadí. Bol to dobrý zápas, dvoch technických mužstiev. Čo sa týka vypracovania si gólových príležitostí, boli sme lepším tímom," začal svoje hodnotenie zápasu.

"Urobili sme jednu pozičnú chybu, čo Žilina využila. Remíza je spravodlivá. Hrali sme dobre a kolektívne, odreli sme zápas so súperom, ktorý vie hrať na tomto teréne. Mali sme z tých pološancí využiť viacej a zvíťaziť,“ doplnil Weiss st.

Weiss o reprezentácii Aj ďalšia otázka mu bola proti srsti. "Som spokojný, neviem, či ste ma nepočúvali," zdôraznil tréner Slovana. "Som spokojný s výkonom a s kolektívnou hrou. Nie som spokojný s tým, že sme nedali gól navyše," dodal Weiss. Slovan viedol po góle bývalého Žilinčana Samuela Mráza, v druhom polčase vyrovnal Anang. Weiss sa v poslednom čase spomínal aj ako kandidát na reprezentačného trénera. V roku 2011 viedol Slovan aj národný tím - súbežne.

"Ja si to viem predstaviť aj tam, aj tam, ale nie je to ľahké. Zažil som to pred desiatimi rokmi, keď sa to nepodarilo. Ja som sa netlačil ani do Slovana, ani do slovenskej reprezentácie," reagoval v nedeľu na tlačovej konferencii. "Vážim si každú dobrú ponuku, každú robotu, ktorú mi majitelia predostreli. Sľúbil som Slovanu, že mu chcem pomôcť. To už je na zvážení," dodal Weiss.

Slovan so silnými nevyhrával Slovan je jesenným majstrom, pred druhou Trnavou má štvorbodový náskok. Ich vzájomný súboj sa pre vyčíňanie chuligánov nedohral. Slovan nakoniec vyhral kontumačne. Otvárajú sa tak špekulácie, ako by vyzerala tabuľka, ak by sa najväčšie slovenské derby dohralo na ihrisku. V prípade víťazstva Trnavy by bol Slovan až za ňou. Slovan má najkvalitnejší káder a najúspešnejšieho trénera v súťaži. Úradujúci majster v domácej lige ťahá sériu jedenástich zápasov bez prehry.

Jeho konfrontácia s najlepším tímami však nepôsobí presvedčivo. So Žilinou oba zápasy remizoval, to isté platí aj o dvojzápase proti Dunajskej Strede. S Ružomberkom Slovan jeden zápas vyhral a druhý prehral.

Na snímke tréner ŠK Slovan Vladimír Weiss st. (Autor: TASR)