Pohronie výrazne obmenenilo káder, cieľom je záchrana medzi elitou

"Verím, že náš cieľ, ktorý je absolútne jednoznačný, a to záchrana vo Fortuna lige, bude naplnený a že zmeny, ktoré sme vykonali, k tomu jednoznačným spôsobom prispejú," citoval oficiálny web FK Furku.

Vyžiadalo si to však posledné miesto v tabuľke, na ktorom sa klub nachádza po jesennej časti Fortuna ligy 2021/2022.

"Je tu kabína plná odhodlania a verím, že každý člen kabíny je jednoznačne presvedčený o tom, že to dokážeme," dodal.

A vyhodnotili sme si to v tej podobe, že sme vymenili nielen hráčov, ale aj trénerský štáb a verím, že zmeny budú úspešné. I keď budeme potrebovať hlavne zo začiatku čas. Zimná príprava bola extrémne krátka a keby sme mali k dispozícii o dva týždne navyše, boli by sme všetci spokojnejší."

Klub si veľa sľubuje od zmien, ktoré nastali v kabíne pred štartom jarnej sezóny. "Samozrejme, do budúcna chceme pracovať viac koncepčne. Ale na základe niečoho sme určite boli poslední po jesennej časti a museli sme si to vyhodnotiť.

Do klubu prišli známe mená, ako brankár Patrik Le Giang či niekoľkonásobný reprezentant Jaroslav Mihalík.

"Myslím si, že sú to nadštandardní hráči pre klub zo spodnej šestky Fortuna ligy. Ale jednoznačný cieľ je záchrana a na tú sme potrebovali zaloviť aj v takýchto vodách," zdôraznil športový manažér s tým, že Mihalík bol jedným z najväčších talentov slovenského futbalu v generácii 1994–1996:

"Čo ja osobne pokladám za jednu z najúspešnejších generácií, keď sme sa dostali aj na ME do 21 rokov. Potom nejakým spôsobom mala Jarova kariéra určitú trajektóriu. Určite dnes, vo svojom veku, by nemal byť tam, kde sa momentálne nachádza, tie predpoklady boli úplne iné.

Ale verím, že práve tým, že splníme svoju misiu, ktorá je považovaná za nemožnú, že to pomôže nielen klubu, ale aj samotným hráčom k tomu, aby sa dostali naspäť do klubov a do líg, kde patria."