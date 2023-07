Trnava neudržala jednogólový náskok, zápas poznačila červená karta z prvého polčasu

Michal Gašparík, tréner Trnavy: "Na to, že to bol pohárový zápas, sa začalo dosť zhurta. Dali sme gól po štandardke, ale aj oni mali šancu, podržal nás Vantruba. Škoda, že sme nepridali druhý a tretí gól. Do 35. minúty to bol z našej strany veľmi dobrý výkon, vytvárali sme si situácie pred bránou súpera. Potom prišla prísna červená karta a po nej to bolo ťažké. Súper má v lotyšskej lige najlepšie držanie lopty, v druhom polčase sme na to zareagovali a zmenili systém na 5-3-1. Behali sme veľa bez lopty, hráči to odpracovali a siahli si na dno síl. Remízu berieme a verím, že budeme doma kvalitní a premeníme šance."

Sebastian Kóša, stopér Trnavy a autor gólu: "V úvode mali šancu, ale potom sme sa dostali do zápasu a strelili sme rýchly gól. Štandardky sme nacvičovali, Procházka to vrátil dnu a ja som si loptu dosledoval a skóroval. Pre nás to bol fyzicky náročný zápas, ale darilo sa nám vykrývať priestory. Až na jednu situáciu sme riešili situácie dobre."