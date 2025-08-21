Prešovská futbalová horúčka vrcholí, prichádza Fiorentina s Džekom či De Geom

PREŠOV. Po dokončení nového futbalového štadióna, návrate Tatrana do prvej ligy, zažíva metropola Šariša v posledných týždňoch pravú futbalovú horúčku.
Tá vyvrcholí vo štvrtok, kedy v baráži o účasť v skupinovej fáze Konferenčnej ligy UEFA privíta ukrajinský klub Polissia Zhytomyr účastníka talianskej Série A azda najúspešnejší klub v krátkej histórii Konferenčnej ligy AFC Fiorentina.
Tatran futbal aréna bude tretíkrát vypredaná. Vstupenky na Fiorentinu sa minuli rekordne rýchlo a už tri dni pred začiatkom zápasu vstupenkové portály hlásili vypredané.
Niet sa čomu diviť. Veď do Prešova zavíta klub s takými menami na súpiske ako dlhoročná opora Manchesteru United brankár David de Gea či bosniansky útočník Edvin Džeko vedený trénerskou osobnosťou Stefanom Piolim, ktorý má za sebou úspešné pôsobenie v oboch milánskych veľkokluboch.
„Fiorentina v posledných troch rokoch hrala dvakrát finále a raz semifinále Konferenčnej ligy, takže jej šance na celkové víťazstvo sú veľmi veľké. Ale každé mužstvo má svoje sny. Fiorentina sníva o víťazstve vo finále, my o postupe do skupinovej fázy.
Zámery a sny sú rôzne, ale výborné je, že každé mužstvo ich má. A práve oni sa môžu po dvoch zápasoch naplniť, či už jednému alebo druhému,“ pousmial sa na predzápasovej tlačovej konferencii tréner Ruslan Rotaň pri otázke, či môže Fiorentina konečne vyhrať v tomto roku Konferenčnú ligu UEFA.
Na papieri prehrávajú už teraz
Ukrajinský klub Polissia Zhytomyr je tretím ukrajinským klubom, ktorý svoje zápasy v európskych súťažiach hrá na Slovensku.
V dvoch sezónach tu v Košickej futbalovej aréne hralo už skrachované Dnipro-1, v minulej sezóne to bol klub z rodného mesta ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Kryvbas Kryvij Rih.
Aj Polissia Zhytomyr malo pôvodne hrať v Košiciach, ale keďže FC Košice na poslednú chvíľu tiež vstúpilo do Konferenčnej ligy UEFA, nakoniec sa domovským stánkom klubu stal nový štadión v Prešove.
Na tom postupne odohrali zápasy druhého a tretieho predkola súťaže. Najprv prekvapujúco prehrali s andorským FC Santa Coloma 1:2, ale u súpera zvíťazili 4:1. V ďalšom víťazstvom 3:0 nad maďarským PAKSom položili základ pre postup do baráže, ktorý dosiahli napriek prehre 1:2 u súpera.
A tak ich poslednou prekážkou pri snahe postúpiť do skupinovej fázy, a určite jednou z najťažších možných, je Fiorentina. Klub s viac ako desaťnásobne vyššou trhovou hodnotou kádra a najmä klub, ktorý v posledných troch rokoch siahal na pohár za celkové víťazstvo v Konferenčnej lige UEFA.
„Každé mužstvo má svoje slabé stránky, má ich aj Fiorentina a na teoretickej príprave sme o nich hovorili. Je to však veľmi skúsené mužstvo zložené z hráčov s veľkými skúsenosťami z európskych pohárov aj reprezentačných zápasov. To je pre nich určite výhoda. Na papieri s Fiorentinou už teraz prehrávame. Ale aj my sa chceme dostať na úroveň Fiorentiny a všetko závisí od nás. Ako sa nastavíme v hlavách.
Proti takému súperovu nemôžeme hrať so strachom a prílišným rešpektom, musíme ukázať svoje najvyššie kvality a zvíťaziť môžeme jedine tímovou hrou, ktorá v našom prípade môže prekonať vysokú individuálnu kvalitu súpera,“ zdôraznil pred prvým zápasom Rotaň.
Rotaň obdivuje taliansky futbal
Mladý ukrajinský tréner má boheté skúsenosti s európskymi pohármi, najmä z pôsobenia vo svojom materskom, dnes už neexistujúcom klube, Dnipro Dnipropetrovsk. Proti Fiorentine strelil aj gól pred trinástimi rokmi a pred desiatimi rokmi ako kapitán priviedol Dnipropetrovsk až do finále Európskej Ligy proti FC Sevilla, v ktorom sa pri prehre 2:3 presadil aj gólovo, keď v prvom polčase vyrovnával na 2:2.
Zaujímavosťou je, že v tých rokoch bol jeho spoluhráčom na Slovensku z pôsobenia v Slovane Bratislava dobre známy gruzínsky stredopoliar Jaba Kankava
„Čo sa týka gólu proti Fiorentine, veľmi dobre si to pamätám. Som veľkým obdivovateľom talianskeho futbalu, pozorne sledujem Seriu A a stále sa mi páčila práca talianskych trénerov. Zápasy proti Fiorentine či Neapolu sú pre mňa krásnou spomienkou a vždy si ich budem pamätať,“ priznal svoj obdiv k talianskemu futbalu Rotaň, ktorý sa netají ani obvdivom k trénerovi súpera Piolimu.
„Stefano Pioli je jedným z najlepších trénerov nielen v Taliansku, ale aj na svete. Pre mňa ako mladého trénera je jeho práca veľmi inšpiratívna a sledujem ju. Aj s Fiorentinou má presne vypracovanú hru s množstvom vynikajúcich hráčov , je vidieť jeho myšlienku. Pre mňa ako trénera je to v prvom rade veľká skúška. Takéto zápasy sú pre nás obrovskou skúsenosťou, ktorá nám pomáha rásť,“ dodal Rotaň.
Výhoda aj nevýhoda
Na rozdiel od Fiorentiny, ktorá ešte nehrala v novej sezóne súťažný zápas, má Zhytomyr za sebou už sedem duelov, štyri v európskej súťaži a tri v najvyššej ukrajinskej súťaži. Rotaň nie je presvedčený, že to môže byť pre jeho zverencov výhoda.
„Sme stále v úvodnej fáze novej sezóny, aj preto je normálne, že ukazujeme lepšie aj horšie fázy hry. Na začiatku nemôže byť všetko ideálne. Musíme sa zlepšovať každým dňom, každým zápasom a zápas so súperom ako je Fiorentina je pre nás výbornou previerkou,“ rozhovoril sa na predzápasovom stretnutí s novinármi a dodal:
Všetko má dve strany. Odohrali sme dosť zápasov. Ale negatívom je to, že zápasy sú veľmi nahustené a musíme na tie európske cestovať jeden až dva dni, čo trápi nielen trénerský štáb ale aj mužstvo. Lebo pri cestovaní sa neviete pripravovať. Ale na nejakú únavu sa nemôžeme vyhovárať.
Čakajú nás dva zápasy s vynikajúcim súperom. A ako ich zvládneme ukáže naša hra, aj v prvom aj v druhom zápase. Musíme byť pripravení, maximálne sa koncentrovať. Bude to previerka individuálnych schopností každého hráča v zápase s množstvom zvučných mien a vynikajúcim trénerom na lavičke,“ myslí si Rotaň.
Veria v podporu slovenských fanúšikov
Hráči aj tréneri ukrajinského klubu veria, že vypredaný štadión bude na ich strane, vráta slovenských fanúšikov.
„Neviem, komu budú fandiť, ale verím, že podporia nás, keďže je to náš domáci zápas. V Košiciach, keď som hral za Dnipro, bola podpora na našej strane. Nech by to tak bolo aj tu v Prešove,“ verí ukrajinský reprezentačný stredopoliar, ktorý by si rád opäť na Slovensku zahral skupinovú fázu Konferenčnej ligy UEFA, rovnako ako pred troma rokmi, keď obliekal dres Dnipra-1.
„Všetci vieme, že Fiorentina je výborné mužstvo, má vysokú úroveň hry, ktorú ukazuje dlhodobo. My musíme ukázať svoju hru a nadviazať na to dobré z predchádzajúcich zápasov,“ doplnil Huculiak.
V podporu vypredaného štadióna verí aj tréner Rotaň. „Uvidíme, či nás podporia aj slovenskí fanúšikovia, alebo sa len prídu pozrieť na Fiorentinu. Ale je výborné, že sa zápas bude hrať pred plnými tribúnami, lebo futbal sa hrá predovšetkým pre fanúšikov. Urobíme maximum pre to, aby sme im ukázali peknú hru,“ dodal.
Pioliho premiéra v pohári číslo 3
Fiorentina bola ako minuloročný finalista Konferenčnej ligy UEFA a 6. tím talianskej Serie A nasadená priamo do baráže o Konferenčnú ligu UEFA. Pred zápasom so Zhytomyrom neodohrala ani jeden súťažný zápas.
V prípravných zápasoch vyzvala od začiatku augusta súperov z anglickej Premier League a v týchto zápasoch podľahla Leicesteru 0:2, bezgólovo remizovala s Nottinghamom a podľahla 1:2 Manchesteru United po strelách zo značky pokutového kopu.
„Nemôžu, ale musia. Samozrejme, musíme niektoré detaily dotiahnuť, lebo viacerí odohrali spolu len tri zápasy. Musia lepšie spoznať herný rytmus. Ale verím, že medzi inteligentnými hráčmi, medzi hráčmi, ktorí vedia byť na ihrisku, medzi hráčmi, ktorí vedia čítať herné situácie, môže byť chémia dobrá,“ myslí si tréner Stefano Pioli pred prvým súťažným zápasom svojho tímu.
Podľa neho je táto sezóna iná. V troch úspešných predchádzajúcich sa mužstvo namáhavo dostávalo cez kvalifikáciu. Teraz ho delia dva zvládnuté zápasy od postupu do skupinovej fázy. Iná je aj pre neho osobne, keďže prvýkrát ako tréner zabojuje o Konferenčnú ligu UEFA. „Musíme si uvedomiť, že je to príležitosť preukázať našu kvalitu a zostať v Európe, kde sú veľké tímy. Aj keď je to teraz konferenčná liga, ak chceme byť na vysokej úrovni, musíme zostať v Európe. Ísť až do konca,“ dodal Pioli.
Ukrajinského súpera nepodceňujú
Hoci papierovo je Fiorentina favoritom, Pioli súpera v žiadnom prípade nepodceňuje. Aj napriek tomu, že musí únavne cestovať na európske zápasy mimo svojej krajiny.
„Doteraz ich tréner vždy menil zostavu na európske zápasy, takže určite proti nám vybehne mužstvo v dobrej kondícii. Ukrajinskí hráči boli vždy talentovaní, takže na ihrisku bude potrebný výkon na vysokej úrovni. Dobre sme sa pripravili a pokúsime sa získať výhodnú pozíciu pred odvetou,“ zdôraznil tréner Pioli.
Podľa kapitána Fiorentiny Lucu Ranieriho má Fiorentina pred sezónou skvelý tím. „Máme nových hráčov, ktorí sa veľmi dobre integrovali. Teraz čakáme na prvý súťažný zápas, aby sme to ukázali na ihrisku.
Úvahy o tom, že by Fiorentina mohla po dvoch finálových a jednej semifinálovej účasti napodobniť Chelsea z predchádzajúcej sezóny a konečne vyhrať Konferenčnú ligu UEFA, sú podľa Ranieriho predčasné.
„V mužstve je veľká túžba vyhrať, veľká túžba odohrať naozaj neuveriteľnú sezónu, ale na jej začiatku je ešte ťažké robiť závery. Postupne pochopíme, čo môžeme dosiahnuť, a ak sa nám nepodarí dosiahnuť to, čo skutočne chceme, zlepšime sa v tréningu a postupne dosiahneme ciele, ktoré sme si stanovili,“ hovorí kapitán Ranieri.