Prešov ochutnal taliansku kvalitu. Fiorentina vládla na ihrisku aj v hľadisku

PREŠOV. Bol to ďalší zaujímavý futbalový večer. Vypredaný prešovský štadión privítal vďaka FC Polissija Žytomyr taliansku Fiorentinu a tá ukázala svoju silu a aj to, prečo je v prvých štyroch ročníkoch Konferenčnej ligy UEFA jej najúspešnejším účastníkom.
Účastník Serie A využil každú ponúknutú príležitosť, hviezdy ukázali hviezdne momenty – španielsky brankár David de Gea vytiahol viacero skvelých zákrokov, zaplnené tribúny privítali po sedemdesiatich minútach potleskom aj bosnianskeho snajpera Edina Džeka a taliansky útočník Moise Kean až do svojho skratu v závere prvého polčasu a vylúčenia predviedol svoju svetovú triedu v niekoľkých momentoch.
A už v ôsmej minúte aj s poriadnou dávkou šťastia začal cestu Fiorentiny za trojgólovým víťazstvom.
Cez štyroch súperov si zľava naviezol loptu do stredu, spoza šestnástky vystrelil a lopta si od žrde a hlavy brankára Oleha Kudryka našla cestu do siete.
Po polhodine hry najprv poriadne smrdel penaltou zákrok na prenikajúceho Marina Pongračiča na prenikajúceho Oleksandra Nazarenka, píšťalka rozhodcu mlčala a z rýchleho protiútoku Robin Gosens zvýšil na 0:2.
V závere polčasu Kean ukázal aj inú tvár, v súboji v strede ihriska sa po odpískaní faulu na neho ohnal po súperovi lakťom a videl červenú kartu.
V druhom polčase oslabení hostia prenechali hru Polissiu, strážili výsledok a dvadsať minút pred koncom utiekol do otvorenej obrany ďalší zo skvelých útočníkov, Albert Gundmundsson a uzavrel skóre zápasu.
Krutá, ale poučná prehra
„Fiorentina ukázala svoju kvalitu a využila každú príležitosť, o čom hovorí naj výsledok. Napriek tomu, chcem svojich chlapcov pochváliť, lebo až takú prehru si nezaslúžili a zaslúžili by si aspoň jeden gól. Ale zatiaľ nám to tam nejako nepadá. Musíme ďalej pracovať a takéto zápasy sú veľkou skúsenosťou.
Výsledok nie je obrazom hry, dnes sme mali dosť pozitívnych momentov. Ale na lepší výsledok potrebujeme viac kvality a možno aj trochu šťastia,“ povedal k zápasu ukrajinský tréner Ruslan Rotaň.
VIDEO: Zostrih zápasu Žytomyr - Fiorentina
Priznal, že jeho mužstvo rozhodil rýchly prvý gól a aj sporný moment pred druhým gólom Fiorentiny, ale aj to, že sa jeho hráči nevedeli vysporiadať z druho polčasovou presilovkou.
„Chceli sme byť na lopte, trochu nás zaskočil rýchly gól, ale mali sme tam nejaké šance za stavu 0:1. Namiesto penalty v náš prospech sme dostali druhý gól.
Hrali sme celý druhý polčas presilovku, ale nevedeli sme sa s tým vysporiadať a využiť to. To sa mi trochu nepáčilo. Súpera sme síce zatlačili, ale kombinácia bola pomalá, slabo sme využívali rýchlejší prechod a to je to, na čom musíme pracovať. Určite takto nechceme hrať. Musíme hrať inak,“ dodal Rotaň.
Cítili sa ako doma
Hoci boli ako domáci vedení ukrajinskí hráči, ukázalo sa, že hrať v exile, hoc aj pred vypredaným štadiónom, až takou výhodou nie je. Väčšina tých, ktorí tribúny zaplnili, si prišla vychutnať pohľad na hru hviezd Fiorentiny a tak sa Fiorentinčania vďaka zaplnenému sektoru hostí cítili ako doma, kde majú sedemnásobne väčší štadión.
„Sú skvelí. Chodia za nami po Európe, prišli nás podporiť aj sem a sme z nich naozaj šťastní a cítili sme to aj na ihrisku,“ pochválil švajčiarsky stredopoliar v službách Simoin Sohm fiorentinských tifosi , ktorí celých deväťdesiat minút neúnavne striedali jeden chorál za druhým.
Podľa Sohma odohrala Fiorentina najmä v prvom polčase dobrý zápas. „Dobre sme na nich tlačili, mali sme veľa príležitostí a v druhom polčase sme odviedli dobrú prácu v defenzíve, keď sme neinkasovali a strelili ďalší gól, takže som spokojný,“ hodnotil zápas.
Podľa trénera Fiorentiny Stefana Pioliho bol zápas pre jeho tím dobrým testom. „Zvyčajne sa v tejto fáze ešte hrajú priateľské zápasy a my sme hrali zápas, ktorý mal už veľkú váhu. Vždy sú trochu obavy z prvého oficiálneho zápasu, navyše sme stáli proti dobrému tímu, ktorí síce hrá v zložitých podmienkach.
Podarilo sa nám dobre eliminovať ich silných hráčov, zápas sme zvládli dobre, možno s výnimkou pätnástich minút v prvom polčase. Som spokojný ako sme bojovali a bránili. Vyhrali sme s rozumom,“ dodal Pioli.
Fiorentina odštartovala cestu Konferenčnou ligou UEFA tým najlepším možným spôsobom a hoci ju čaká ešte odveta na domácom trávniku, je zrejme len v teoretickej rovine možnosť, že by o postup do skupinovej fázy prišla. „Náskok je pekný, ale ešte to nie je koniec, musíme byť opatrní aj v odvete,“ myslí si Pioli.
Jeho ukrajinský náprotivok Rotaň chce dopriať svojim zverencom trochu oddychu. „Aj dnes bolo vidno, že sme už unavení z cestovania. Súper vyzeral čerstvejšie. Určite sa ale na to nechceme sťažovať. Je to proste tak.
Odveta bude previerkou toho, ako vieme zareagovať na takúto prehru. Musíme ukázať, aj proti takému súperovi ako je Fiorentina, že nie sme ľahkým súperom. A uvidíme,“ dodal Rotaň smerom k odvete.