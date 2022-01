Škrtel prišiel o konkurenta. Twardzik prestúpil do tímu, ktorý ponížil DAC

"Je to presne rok, čo som prišiel do najlepšieho klubu s najlepšími fanúšikmi na celom Slovensku. Chcel by som poďakovať najmä celej kabíne, realizačnému a tímu a hráčom za skvelý kolektív. Všetkým prajem všetko dobré do budúcnosti a budem držať palce vo zvyšku sezóny. Snáď sa podarí to, po čom všetci v Trnave túžia a vyhráte znova titul," uviedol Twardzik.