Spišiaci neokúsili pocit prehry a chcú postup. Regitko: Sme na vrchole tabuľky, kde aj chceme byť

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V Spišskej Novej Vsi sa futbal hrá už od roku 1908. Počas tohto obdobia klub prešiel viacerými súťažami a niekoľkokrát sa zmenil aj jeho názov.
Dnes pôsobí pod menom FK Spišská Nová Ves a hrá Tipos III. ligu, skupinu Východ.
Najvýznamnejšou osobnosťou futbalu v metropole Spiša je bývalý reprezentačný tréner a majster Európy Ján Kozák.
Spišiaci si už v minulosti zahrali aj vo vyššej súťaži a radi by sa do nej opäť vrátili. Doterajší priebeh tretej ligy je pre nich v zásade úspešný, hoci by sa v tabuľke radi videli o niečo vyššie.
Rozdiely na čele tabuľky sú minimálne a momentálne majú najväčšie šance na postup tri kluby – okrem FK aj Humenné a Košice B.
Do konca ligového ročníka je však ešte ďaleko, a preto zostáva myšlienka na postup stále reálna.
Jedným z hráčov, ktorí by mali prispieť k úspešnému účinkovaniu Spišskej Novej Vsi, je aj 22-ročný brankár Filip Regitko.
„S futbalom som začínal vo svojej rodnej obci Stará Lesná, kam ma priviedol otec. Neskôr som sa presunul do Kežmarku a odtiaľ cez Poprad až do Dunajskej Stredy.
Po neúspešnom pôsobení v Dunajskej Strede som prestúpil do Pohronia, kde sme vyhrali I. dorasteneckú ligu a tam som už mohol zažiť aj mužský futbal.
Momentálne pôsobím v FK Spišská Nová Ves, kde som už druhú sezónu po konci v Redfox Stará Ľubovňa," opisuje svoju doterajšiu kariéru.
Do Spišskej Novej Vsi prišiel ako brankárska jednotka: „V Spišskej sa mi vždy páčili podmienky a možnosti, ktoré klub ponúka.
V tom čase som bol bez klubu a oni potrebovali brankára. Po rozhovore s Marekom Janečkom sme sa dohodli na spolupráci.“
„Našim cieľom je hrať atraktívny futbal, byť konkurencieschopní a pokúsiť sa zabojovať o postup do druhej najvyššej súťaže.
S priebehom doterajšieho ročníka sme zatiaľ spokojní. Ešte sme neokúsili prehru a pohybujeme sa na vrchole tabuľky, kde aj chceme byť,“ hodnotí doterajší priebeh sezóny Spišiakov.
„Mojím cieľom je neustále naberať skúsenosti, posunúť sa na profesionálnu úroveň, okúsiť zahraničný futbal a napredovať. A v neposlednom rade dostať Spišskú do vyššej súťaže.
Vo voľnom čase sa snažím venovať svojej priateľke, rodine a koňom, keďže moja priateľka je profesionálna jazdkyňa,“ zakončil.