Spišiaci neokúsili pocit prehry a chcú postup. Regitko: Sme na vrchole tabuľky, kde aj chceme byť

Brankár Filip Regitko. (Autor: archív FR)
Peter Cingel|21. sep 2025 o 16:05
Rozdiely na čele tabuľky sú minimálne.

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V Spišskej Novej Vsi sa futbal hrá už od roku 1908. Počas tohto obdobia klub prešiel viacerými súťažami a niekoľkokrát sa zmenil aj jeho názov.

Dnes pôsobí pod menom FK Spišská Nová Ves a hrá Tipos III. ligu, skupinu Východ.

Najvýznamnejšou osobnosťou futbalu v metropole Spiša je bývalý reprezentačný tréner a majster Európy Ján Kozák.

Spišiaci si už v minulosti zahrali aj vo vyššej súťaži a radi by sa do nej opäť vrátili. Doterajší priebeh tretej ligy je pre nich v zásade úspešný, hoci by sa v tabuľke radi videli o niečo vyššie.

Rozdiely na čele tabuľky sú minimálne a momentálne majú najväčšie šance na postup tri kluby – okrem FK aj Humenné a Košice B.

Do konca ligového ročníka je však ešte ďaleko, a preto zostáva myšlienka na postup stále reálna.

Jedným z hráčov, ktorí by mali prispieť k úspešnému účinkovaniu Spišskej Novej Vsi, je aj 22-ročný brankár Filip Regitko.

„S futbalom som začínal vo svojej rodnej obci Stará Lesná, kam ma priviedol otec. Neskôr som sa presunul do Kežmarku a odtiaľ cez Poprad až do Dunajskej Stredy.

Po neúspešnom pôsobení v Dunajskej Strede som prestúpil do Pohronia, kde sme vyhrali I. dorasteneckú ligu a tam som už mohol zažiť aj mužský futbal.

Momentálne pôsobím v FK Spišská Nová Ves, kde som už druhú sezónu po konci v Redfox Stará Ľubovňa," opisuje svoju doterajšiu kariéru.

Brankár Filip Regitko. (Autor: archív FR)

Do Spišskej Novej Vsi prišiel ako brankárska jednotka: „V Spišskej sa mi vždy páčili podmienky a možnosti, ktoré klub ponúka.

V tom čase som bol bez klubu a oni potrebovali brankára. Po rozhovore s Marekom Janečkom sme sa dohodli na spolupráci.“

„Našim cieľom je hrať atraktívny futbal, byť konkurencieschopní a pokúsiť sa zabojovať o postup do druhej najvyššej súťaže.

S priebehom doterajšieho ročníka sme zatiaľ spokojní. Ešte sme neokúsili prehru a pohybujeme sa na vrchole tabuľky, kde aj chceme byť,“ hodnotí doterajší priebeh sezóny Spišiakov.

„Mojím cieľom je neustále naberať skúsenosti, posunúť sa na profesionálnu úroveň, okúsiť zahraničný futbal a napredovať. A v neposlednom rade dostať Spišskú do vyššej súťaže.

Vo voľnom čase sa snažím venovať svojej priateľke, rodine a koňom, keďže moja priateľka je profesionálna jazdkyňa,“ zakončil.

Tabuľka Tipos III. liga - Východ

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
7
6
1
0
19:4
19
V
V
V
R
V
2
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
7
5
2
0
22:7
17
R
V
R
V
V
3
Futbalový klub Spišská Nová VesFutbalový klub Spišská Nová VesFutbalový klub Spišská Nová Ves
7
5
2
0
20:5
17
V
R
V
R
V
4
MFK Spartak MedzevMFK Spartak MedzevMFK Spartak Medzev
7
4
2
1
20:11
14
R
V
V
V
V
5
ŠK Odeva LipanyŠK Odeva LipanyŠK Odeva Lipany
7
4
0
3
13:10
12
P
V
V
P
P
6
MŠK Tesla StropkovMŠK Tesla StropkovMŠK Tesla Stropkov
6
3
1
2
10:10
10
V
P
V
V
R
7
OFK - SIM RaslaviceOFK - SIM RaslaviceOFK - SIM Raslavice
7
3
0
4
10:11
9
P
P
P
V
V
8
1. MFK Kežmarok1. MFK Kežmarok1. MFK Kežmarok
6
2
1
3
11:10
7
V
P
V
P
P
9
FK PopradFK PopradFK Poprad
7
2
1
4
5:13
7
V
P
R
P
P
10
MFK Vranov nad TopľouMFK Vranov nad TopľouMFK Vranov nad Topľou
6
1
3
2
4:7
6
R
V
P
P
R
11
FC LOKOMOTÍVA KOŠICEFC LOKOMOTÍVA KOŠICEFC LOKOMOTÍVA KOŠICE
7
2
0
5
8:27
6
V
P
P
P
V
12
MFK SninaMFK SninaMFK Snina
7
1
1
5
3:11
4
P
P
P
V
P
13
MFK Slovan SabinovMFK Slovan SabinovMFK Slovan Sabinov
7
0
3
4
4:15
3
P
P
R
P
P
14
MŠK Spišské PodhradieMŠK Spišské PodhradieMŠK Spišské Podhradie
6
0
1
5
4:12
1
P
R
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

