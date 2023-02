Lionel Messi vyhral anketu Hráč roka FIFA. V zostave roka bol ako jediný majster sveta

Stal sa prvým hráčom v histórii, ktorý toto individuálne ocenenie získal druhýkrát v kariére. Parížanom pomohol k zisku ligového titulu a k triumfu vo francúzskom Superpohári.

"Je to pre mňa obrovská pocta stáť tu. Ďakujem spoluhráčom a trénerovi Scalonimu. Bez nich by som tu nemohol byť. Je to ocenenie pre nás všetkých. Vykonali sme skvelú prácu. Nie každému sa podarí byť majstrom sveta.

Splnil sa mi sen, v ktorý som dúfal tak dlho. Konečne sa mi to podarilo a bola to tá najkratšia vec, čo sa mi stala," poďakoval sa pri preberaní ceny Messi.