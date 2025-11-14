UEFA potrestala po zápase v Česku oba kluby. Dôvodom je správanie fanúšikov

Plzenský hráč Prince Kwabena Adu (vľavo) sa pokúša vystreliť na bránu pred Milanom Škriniarom z Fenerbahce.
Fotogaléria (28)
Plzenský hráč Prince Kwabena Adu (vľavo) sa pokúša vystreliť na bránu pred Milanom Škriniarom z Fenerbahce. (Autor: TASR/AP)
TASR|14. nov 2025 o 13:15
ShareTweet0

Duel v Plzni skončil remízou 0:0.

NYON. Európska futbalová federácia (UEFA) udelila českému klubu Viktoria Plzeň a tureckému Fenerbache Istanbul finančné pokuty.

Hlavným dôvodom je správanie fanúšikov oboch táborov počas ich vzájomného duelu 4. kola ligovej fázy Európskej ligy v Plzni, ktorý skončil 0:0.

Vyplýva to zo štvrtkového vyhlásenia disciplinárnej komisie UEFA.

Menšiu sumu musí zaplatiť český klub. Za „rasistické a/alebo diskriminačné správanie“ svojich priaznivcov zaplatí 15.000 eur a 6.000 zaplatí za „blokovanie verejných priechodov“.

Z vyhlásenia nie je jasné, o aké fanúšikovské incidenty ide. Okrem pokuty musí Plzeň uzavrieť na jeden európsky zápas časť tribúny, kde sídli fanúšikovské jadro.

Fenerbache zaplatí dovedna 78.500 eur, podobne ako pri českom klube, jedným z dôvodov je hanlivé správanie fanúšikov. UEFA zakázala tureckému klubu aj predávať lístky na jeden zápas v rámci európskej súťaže.


Fotogaléria zo zápasu Viktoria Plzeň - Fenerbahce Istanbul (Európska liga - 4. kolo)
Slovenský futbalista v drese Fenerbahce Istanbul Milan Škriniar (37) sleduje zákrok svojho spoluhráča a brankára Edersona (vľavo) počas zápasu 4. kola ligovej fázy Európskej ligy Viktoria Plzeň - Fenerbahce Istanbul.
Vpravo hráč Plzne Amar Memic a Archie Brown počas zápasu 4. kola ligovej fázy Európskej ligy Viktoria Plzeň - Fenerbahce Istanbul.
Slovenský futbalista v drese Fenerbahce Istanbul Milan Škriniar (37) sleduje zákrok svojho spoluhráča a brankára Edersona (tretí vľavo) počas zápasu 4. kola ligovej fázy Európskej ligy Viktoria Plzeň - Fenerbahce Istanbul.
Hráč Fenerbahce Ismail Yuksek počas zápasu 4. kola ligovej fázy Európskej ligy Viktoria Plzeň - Fenerbahce Istanbul.
28 fotografií
Vpredu hráč Fenerbahce Youssef En-Nesyri a Vaclav Jemelka počas zápasu 4. kola ligovej fázy Európskej ligy Viktoria Plzeň - Fenerbahce Istanbul.Hráč Fenerbahce Edson Alvarez počas zápasu 4. kola ligovej fázy Európskej ligy Viktoria Plzeň - Fenerbahce Istanbul.Hráč Plzne Lukas Cerv počas zápasu 4. kola ligovej fázy Európskej ligy Viktoria Plzeň - Fenerbahce Istanbul.Tréner Plzne Miroslav Koubek počas zápasu 4. kola ligovej fázy Európskej ligy Viktoria Plzeň - Fenerbahce Istanbul.Lukas Cerv počas zápasu 4. kola ligovej fázy Európskej ligy Viktoria Plzeň - Fenerbahce Istanbul.Futbalista Viktorie Plzeň Tomáš Ladra hlavičkuje loptu počas zápasu 4. kola ligovej fázy Európskej ligy Viktoria Plzeň - Fenerbahce Istanbul.Futbalista Fenerbahce Istanbul Anderson Talisca reaguje počas zápasu 4. kola ligovej fázy Európskej ligy Viktoria Plzeň - Fenerbahce Istanbul.Fotka zo zápasu Európskej ligy Viktoria Plzeň - Fenerbahce Istanbul.Fotka zo zápasu Európskej ligy Viktoria Plzeň - Fenerbahce Istanbul.Fotka zo zápasu Európskej ligy Viktoria Plzeň - Fenerbahce Istanbul.Fotka zo zápasu Európskej ligy Viktoria Plzeň - Fenerbahce Istanbul.Fotka zo zápasu Európskej ligy Viktoria Plzeň - Fenerbahce Istanbul.Fotka zo zápasu Európskej ligy Viktoria Plzeň - Fenerbahce Istanbul.Fotka zo zápasu Európskej ligy Viktoria Plzeň - Fenerbahce Istanbul.Fotka zo zápasu Európskej ligy Viktoria Plzeň - Fenerbahce Istanbul.Fotka zo zápasu Európskej ligy Viktoria Plzeň - Fenerbahce Istanbul.Fotka zo zápasu Európskej ligy Viktoria Plzeň - Fenerbahce Istanbul.Fotka zo zápasu Európskej ligy Viktoria Plzeň - Fenerbahce Istanbul.Fotka zo zápasu Európskej ligy Viktoria Plzeň - Fenerbahce Istanbul.Fotka zo zápasu Európskej ligy Viktoria Plzeň - Fenerbahce Istanbul.Fotka zo zápasu Európskej ligy Viktoria Plzeň - Fenerbahce Istanbul.Milan Škriniar počas zápasu Európskej ligy Viktoria Plzeň - Fenerbahce Istanbul.Milan Škriniar počas zápasu Európskej ligy Viktoria Plzeň - Fenerbahce Istanbul.Milan Škriniar počas zápasu Európskej ligy Viktoria Plzeň - Fenerbahce Istanbul.


Tureckí priaznivci sa dopustili podľa rozhodnutia viacerých priestupkov, vrátane použitia pyrotechniky, hádzania objektov a poškodenia sektora hostí.

Pokutu 8.000 eur však zinkasoval klub aj za správanie hráčov, ktorým sa nepozdávali rozhodnutia holandského rozhodcu Allarda Lindhouta.

Holanďan v závere duelu neodpískal penaltu pre Fenerbache, to už oficiálne podalo sťažnosť na jeho výkon.

Tabuľka Európskej ligy

Európska liga

    Plzenský hráč Prince Kwabena Adu (vľavo) sa pokúša vystreliť na bránu pred Milanom Škriniarom z Fenerbahce.
    Plzenský hráč Prince Kwabena Adu (vľavo) sa pokúša vystreliť na bránu pred Milanom Škriniarom z Fenerbahce.
    UEFA potrestala po zápase v Česku oba kluby. Dôvodom je správanie fanúšikov
    dnes 13:15
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Európska liga»UEFA potrestala po zápase v Česku oba kluby. Dôvodom je správanie fanúšikov