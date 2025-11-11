Fenerbahce sa ešte nevyrovnalo s remízou v Česku. Podalo sťažnosť na rozhodcu

ISTANBUL. Vedenie Fenerbahce Istanbul podalo oficiálnu sťažnosť Únie európskych futbalových asociácií (UEFA) na výkon holandského rozhodcu Allarda Lindhouta vo štvrtkovom stretnutí Európskej ligy v Plzni.
Vo vyhlásení na sociálnej sieti X turecký klub uviedol, že sa arbiter dopustil nesprávnych rozhodnutí, ktoré ovplyvnili výsledok. Zápas skončil 0:0.
Klub bližšie nevysvetlil, v ktorých momentoch ich hlavný rozhodca údajne poškodil. Kontroverzný moment v stretnutí nastal v závere nastavenia. Po súboji vo vápne s domácim Sampsonom Dwehom upadol striedajúci Jhon Durán.
Videorozhodca odporučil Lindhoutovi preskúmať situáciu, holandský rozhodca si ale po kontrole pri obrazovke stál za svojím a nezvyčajne verdikt nezmenil.
Odhalil totiž, že prvý fauloval útočník Fenerbahce. Výrok hlavného sudcu ocenil na tlačovej konferencii aj domáci záložník Tomáš Ladra.
Aktuálne druhý tím tureckej ligy sa po stretnutí cítil poškodený. "Zdôraznili sme celkové riadenie zápasu rozhodcom a nesprávne rozhodnutia, ktoré priamo ovplyvnili výsledok, a požiadali sme UEFA, aby incidenty preskúmala s ohľadom na závažnosť a naliehavosť, ktorú si zaslúži. Proces s UEFA sa oficiálne začal, "informovalo Fenerbahce.