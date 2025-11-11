Fenerbahce sa ešte nevyrovnalo s remízou v Česku. Podalo sťažnosť na rozhodcu

Milan Škriniar z Fenerbahce (v strede) se hádá s rozhodcom Allardom Lindhoutom počas zápasu Európskej ligy mezi Plzňou a Fenerbahce.
Fotogaléria (28)
Milan Škriniar z Fenerbahce (v strede) se hádá s rozhodcom Allardom Lindhoutom počas zápasu Európskej ligy mezi Plzňou a Fenerbahce. (Autor: TASR/AP)
ČTK|11. nov 2025 o 12:57
ShareTweet1

Kontroverzný moment v stretnutí nastal v závere nastavenia.

ISTANBUL. Vedenie Fenerbahce Istanbul podalo oficiálnu sťažnosť Únie európskych futbalových asociácií (UEFA) na výkon holandského rozhodcu Allarda Lindhouta vo štvrtkovom stretnutí Európskej ligy v Plzni. 

Vo vyhlásení na sociálnej sieti X turecký klub uviedol, že sa arbiter dopustil nesprávnych rozhodnutí, ktoré ovplyvnili výsledok. Zápas skončil 0:0.

Klub bližšie nevysvetlil, v ktorých momentoch ich hlavný rozhodca údajne poškodil. Kontroverzný moment v stretnutí nastal v závere nastavenia. Po súboji vo vápne s domácim Sampsonom Dwehom upadol striedajúci Jhon Durán.

Fotogaléria zo zápasu Viktoria Plzeň - Fenerbahce Istanbul (Európska liga - 4. kolo)
Slovenský futbalista v drese Fenerbahce Istanbul Milan Škriniar (37) sleduje zákrok svojho spoluhráča a brankára Edersona (vľavo) počas zápasu 4. kola ligovej fázy Európskej ligy Viktoria Plzeň - Fenerbahce Istanbul.
Vpravo hráč Plzne Amar Memic a Archie Brown počas zápasu 4. kola ligovej fázy Európskej ligy Viktoria Plzeň - Fenerbahce Istanbul.
Slovenský futbalista v drese Fenerbahce Istanbul Milan Škriniar (37) sleduje zákrok svojho spoluhráča a brankára Edersona (tretí vľavo) počas zápasu 4. kola ligovej fázy Európskej ligy Viktoria Plzeň - Fenerbahce Istanbul.
Hráč Fenerbahce Ismail Yuksek počas zápasu 4. kola ligovej fázy Európskej ligy Viktoria Plzeň - Fenerbahce Istanbul.
28 fotografií
Vpredu hráč Fenerbahce Youssef En-Nesyri a Vaclav Jemelka počas zápasu 4. kola ligovej fázy Európskej ligy Viktoria Plzeň - Fenerbahce Istanbul.Hráč Fenerbahce Edson Alvarez počas zápasu 4. kola ligovej fázy Európskej ligy Viktoria Plzeň - Fenerbahce Istanbul.Hráč Plzne Lukas Cerv počas zápasu 4. kola ligovej fázy Európskej ligy Viktoria Plzeň - Fenerbahce Istanbul.Tréner Plzne Miroslav Koubek počas zápasu 4. kola ligovej fázy Európskej ligy Viktoria Plzeň - Fenerbahce Istanbul.Lukas Cerv počas zápasu 4. kola ligovej fázy Európskej ligy Viktoria Plzeň - Fenerbahce Istanbul.Futbalista Viktorie Plzeň Tomáš Ladra hlavičkuje loptu počas zápasu 4. kola ligovej fázy Európskej ligy Viktoria Plzeň - Fenerbahce Istanbul.Futbalista Fenerbahce Istanbul Anderson Talisca reaguje počas zápasu 4. kola ligovej fázy Európskej ligy Viktoria Plzeň - Fenerbahce Istanbul.Fotka zo zápasu Európskej ligy Viktoria Plzeň - Fenerbahce Istanbul.Fotka zo zápasu Európskej ligy Viktoria Plzeň - Fenerbahce Istanbul.Fotka zo zápasu Európskej ligy Viktoria Plzeň - Fenerbahce Istanbul.Fotka zo zápasu Európskej ligy Viktoria Plzeň - Fenerbahce Istanbul.Fotka zo zápasu Európskej ligy Viktoria Plzeň - Fenerbahce Istanbul.Fotka zo zápasu Európskej ligy Viktoria Plzeň - Fenerbahce Istanbul.Fotka zo zápasu Európskej ligy Viktoria Plzeň - Fenerbahce Istanbul.Fotka zo zápasu Európskej ligy Viktoria Plzeň - Fenerbahce Istanbul.Fotka zo zápasu Európskej ligy Viktoria Plzeň - Fenerbahce Istanbul.Fotka zo zápasu Európskej ligy Viktoria Plzeň - Fenerbahce Istanbul.Fotka zo zápasu Európskej ligy Viktoria Plzeň - Fenerbahce Istanbul.Fotka zo zápasu Európskej ligy Viktoria Plzeň - Fenerbahce Istanbul.Fotka zo zápasu Európskej ligy Viktoria Plzeň - Fenerbahce Istanbul.Fotka zo zápasu Európskej ligy Viktoria Plzeň - Fenerbahce Istanbul.Milan Škriniar počas zápasu Európskej ligy Viktoria Plzeň - Fenerbahce Istanbul.Milan Škriniar počas zápasu Európskej ligy Viktoria Plzeň - Fenerbahce Istanbul.Milan Škriniar počas zápasu Európskej ligy Viktoria Plzeň - Fenerbahce Istanbul.


Videorozhodca odporučil Lindhoutovi preskúmať situáciu, holandský rozhodca si ale po kontrole pri obrazovke stál za svojím a nezvyčajne verdikt nezmenil.

Odhalil totiž, že prvý fauloval útočník Fenerbahce. Výrok hlavného sudcu ocenil na tlačovej konferencii aj domáci záložník Tomáš Ladra.

Aktuálne druhý tím tureckej ligy sa po stretnutí cítil poškodený. "Zdôraznili sme celkové riadenie zápasu rozhodcom a nesprávne rozhodnutia, ktoré priamo ovplyvnili výsledok, a požiadali sme UEFA, aby incidenty preskúmala s ohľadom na závažnosť a naliehavosť, ktorú si zaslúži. Proces s UEFA sa oficiálne začal, "informovalo Fenerbahce.

Tabuľka Európskej ligy

Európska liga

    Milan Škriniar z Fenerbahce (v strede) se hádá s rozhodcom Allardom Lindhoutom počas zápasu Európskej ligy mezi Plzňou a Fenerbahce.
    Milan Škriniar z Fenerbahce (v strede) se hádá s rozhodcom Allardom Lindhoutom počas zápasu Európskej ligy mezi Plzňou a Fenerbahce.
    Fenerbahce sa ešte nevyrovnalo s remízou v Česku. Podalo sťažnosť na rozhodcu
    dnes 12:57|1
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Európska liga»Fenerbahce sa ešte nevyrovnalo s remízou v Česku. Podalo sťažnosť na rozhodcu