ONLINE: Feyenoord Rotterdam - Celtic Glasgow dnes (Liga majstrov, skupina E, LIVE)

ROTTERDAM. Futbalisti Feyenoordu Rotterdam hostia v úvodnom zápase skupinovej fázy Ligy majstrov Celtic Glasgow.

Oba tímy v lige zatiaľ neokúsili trpkosť prehry, Celtic však nečakane vypadol z pohárovej súťaže už v osemfinále.

Úradujúci holandský majster by mal nastúpiť do zápasu aj so slovenským obrancom Dávidom Hanckom.

