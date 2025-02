ONLINE: Ferencvároš Budapešť - FC Viktoria Plzeň dnes, Európska liga LIVE (play-off, 1. zápas)

Ferencváros Budapešť Ferencváros byl založen na konci devatenáctého století, konkrétně roku 1899 ve čtvrti Ferencváros v 9. městském obvodu v Budapešti. Největší úspěch maďarského celku na evropské scéně je vítězství ve Veletržním poháru 1964/65, když porazil ve finále slavný italský Juventus FC 1:0. Ve finále byl Ferencváros v roce 1968, o sedm let později poté v Pohárů vítězi pohárů. V roce 1967 získal útočník Flórián Albert Zlatý míč, což byl další významný úspěch. V sezonách 1995/96 a 2020/21 se Ferencváros dostal do skupinové fáze Ligy mistrů. Avšak vše hezké jednou končí, kvůli velkým dluhům byl klub v roce 2006 přeřazen do 2. maďarské ligy. Od sezóny 2008/09 je zpět v nejvyšší maďarské soutěži. V sezóně 2015/16 vyhrál po dvanácti letech s velkým předstihem domácí soutěž. Od té doby vyhrál maďarskou ligu ještě pětkách. V letošní sezóně je Ferencváros momentálně na druhém místě za Puskas Akademie, mohou za to zejména poslední tři duely, kde nezvítězil. Naposledy o víkendu prohrál v souboji o první místo právě s Pusksem 0:1,

Ferencváros Budapešť Ferencváros byl založen na konci devatenáctého století, konkrétně roku 1899 ve čtvrti Ferencváros v 9. městském obvodu v Budapešti. Největší úspěch maďarského celku na evropské scéně je vítězství ve Veletržním poháru 1964/65, když porazil ve finále slavný italský Juventus FC 1:0. Ve finále byl Ferencváros v roce 1968, o sedm let později poté v Pohárů vítězi pohárů. V roce 1967 získal útočník Flórián Albert Zlatý míč, což byl další významný úspěch. V sezonách 1995/96 a 2020/21 se Ferencváros dostal do skupinové fáze Ligy mistrů. Avšak vše hezké jednou končí, kvůli velkým dluhům byl klub v roce 2006 přeřazen do 2. maďarské ligy. Od sezóny 2008/09 je zpět v nejvyšší maďarské soutěži. V sezóně 2015/16 vyhrál po dvanácti letech s velkým předstihem domácí soutěž. Od té doby vyhrál maďarskou ligu ještě pětkách. V letošní sezóně je Ferencváros momentálně na druhém místě za Puskas Akademie, mohou za to zejména poslední tři duely, kde nezvítězil. Naposledy o víkendu prohrál v souboji o první místo právě s Pusksem 0:1,