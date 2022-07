ONLINE: Ferencváros - Slovan Bratislava dnes (Liga majstrov)

V úvodnom zápase 2. kole kvalifikácie Ligy majstrov nastúpia futbalisti Slovana Bratislava na ihrisku Ferencvárošu Budapešť. Úvodný výkop je naplánovaný na 20:00.



Ferencvároš prešiel v prvom kole kvalifikácie cez kazašský Tobol Kostanaj. V prvom dueli v Kazachstane sa zrodila bezgólová remíza, v odvete už jasne dominovali hráči maďarského celku a svojho súpera zdolali vysoko 5:1. Maďarská liga ešte nezačala, v príprave odohral Ferencvároš päť stretnutí. trikrát sa tešil z víťazstva, raz remizoval a taktiež jedenkrát prehral.



Slovan vyradil v prvom kole gruzínskeho majstra Dinamo Batumi. Prvý zápas na Tehelnom poli skončil bezgólovou remízou. Belasí hrali od 42. minúty v početnej výhode, keďže červenú kartu videl kapitán hostí Kobakhidze, no ani táto situácia Slovanu nezahrala do karát a nedokázal skórovať. Odveta sa hrala pred vypredaným 20-tisícovým štadiónom v Batumi, 90 minút opäť gól neprinieslo, a tak prišlo na rad predĺženie. V ňom sa ako prvý v 104. minúte presadil domáci Davitashvili, no Slovanu sa v druhej časti predĺženia podarilo stretnutie otočiť. V 115. minúte vyrovnával Barseghjan, v tretej minúte nadstaveného času rozhodol o postupe Slovana kapitán Vladimír Weiss ml., ktorý skóroval priamo z rohového kopu.