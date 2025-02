Maďarský brankár sa zranil počas rozcvičky. Nová posila udržala proti Plzni čisté konto

Postaral sa o to aj brankár Ferencvárosu Dávid Gróf, ktorý skvelými zákrokmi podržal svoje mužstvo.

Gróf sa dostal do hľadáčiku Ferencvárosu po zranení reprezentačného brankára Dénesa Dibusza, ktorý utrpel zranenie bedra počas zápasu ligovej fázy s Eintrachtom Frankfurt.

Gróf pôvodne prišiel ako dvojka, lenže počas rozcvičky pred zápasom s Plzňou sa zranil aj Ádám Varga.

„Nevidel som, čo sa presne stalo, len to, že kráča smerom do kabíny. Z realizačného tímu mi hneď vraveli, aby som sa pripravil, pôjdem do brány,“ opísal predzápasové momenty Dávid Gróf pre televíziu M4 Sport.