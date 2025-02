Fenerbahce podalo žalobu na Galatasaray za útok na osobné práva Mourinha

"Radi by sme verejnosti oznámili, že právnici Fenerbahce podali žalobu v súvislosti s morálnou škodou vo výške 1.907.000 tureckých lír na športový klub Galatasaray z dôvodu útoku na osobné práva nášho technického riaditeľa Joseho Mourinha," uvádza sa vo vyhlásení "Feneru", ktorého dres oblieka aj kapitán slovenskej reprezentácie Milan Škriniar.

Počas derby svojimi nemorálnymi vyjadreniami prekročil hranicu. Chceme proti nemu iniciovať trestné konanie a podať sťažnosť aj na Európsku futbalovú úniu (UEFA) i Medzinárodnú futbalovú federáciu (FIFA)," uvádza sa vo vyhlásení Galatasarayu.

Mourinha bránil viceprezident klubu Acun Ilicali: "Jose Mourinho iba popisoval emócie na lavičke súpera použitím slova opice, to je všetko. Keď poviem, že beháš ako zajac, neznamená to, že si zajac. Takže keď poviem, že skáčeš ako opica, neznamená to, že si opica."

Na začiatku tejto sezóny dostal Mourinho, ktorý prevzal Fenerbahce vlani v lete, trest na jeden zápas a pokutu vyše 18.000 eur za reakciu na víťazstvo 3:2 na pôde Trabzonsporu.

Portugalčan bol obvinený z "nešportového správania voči fanúšikom súperovho tímu" a "znehodnocovania hodnoty tureckého futbalu a pošpinenia nestrannosti rozhodcov" počas výbušného rozhovoru po zápase.