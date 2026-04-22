Emotívna výpoveď dcéry Maradonu na súde: Lekári pripravili môjho syna o starého otca

Diego Maradona.
Diego Maradona. (Autor: TASR/AP)
SITA|22. apr 2026 o 16:16
Vypovedala o manipulácii lekárov pred smrťou svojho otca - slávneho futbalistu.

Dcéra už zosnulej argentínskej futbalovej hviezdy Diega Maradonu na súde počas výpovede kritizovala "úplnú manipuláciu" rodiny zosnulého futbalového velikána zo strany lekárov pred smrťou legendy v roku 2020.

Gianinna Maradonová svedčila na súdnom procese proti sedemčlennému lekárskemu tímu, ktorý je obvinený z hrubého zanedbania povinností vedúcich k úmrtiu futbalovej legendy vo veku 60 rokov.

Podľa nej lekári presvedčili ju a jej súrodencov, že ich otec sa môže bezpečne zotavovať vo svojom prenajatom dome v predmestí Tigre a prezentovali to ako "vážnu" možnosť. S uistením, že dom bude riadne lekársky vybavený.

Pripravili môjho syna o starého otca

"Dôverovala som týmto trom ľuďom, ktorí nás len manipulovali a pripravili môjho syna o starého otca," uviedla s odkazom na neurochirurga Leopolda Luqueho a psychiatrov Agustinu Cosachovú a Carlosa Díaza.

Obžalovaní tvrdia, že Maradona, ktorý sa dlhodobo potýkal so závislosťami, zomrel prirodzenou smrťou.

Kľúčovou otázkou procesu je, či rozhodnutie nechať Maradonu zotavovať sa doma namiesto v zdravotníckom zariadení ohrozilo jeho život. "Práve oni viedli nás, jeho deti, ako postupovať," zdôraznila Gianinna.

Počas viac ako 90-minútovej výpovede bojovala s plačom, keď opísala pohotovostnú službu, ktorá jej v deň otcovho úmrtia oznámila, že už nemôže nič urobiť na jeho oživenie.

Ak budú obžalovaní uznaní za vinných z vraždy s možným úmyslom, môžu dostať tresty od 8 do 25 rokov väzenia.

Smrť idolu vyvolala celonárodný smútok

Maradona zomrel na zlyhanie srdca a akútny pľúcny edém, čo je stav, keď sa v pľúcach hromadí tekutina. Stalo sa tak dva týždne po operácii krvnej zrazeniny v jeho mozgu.

Smrť idolu majstrovstiev sveta 1986 vyvolala v Argentíne celonárodný smútok. Desiatky tisíc ľudí počas pandémie COVID-19 porušili pravidlá sociálneho odstupu, aby sa zúčastnili na poslednej rozlúčke s Maradonom v miestnom prezidentskom paláci.

Prvý súdny proces v tejto veci bol vlani zrušený po odhalení, že jedna zo sudkýň sa podieľala na tajnom dokumente o prípade. Druhý súdny proces, vedený novou súdnou radou, sa začal minulý týždeň a očakáva sa, že potrvá minimálne tri mesiace.

Diego Maradona.
Diego Maradona.
Emotívna výpoveď dcéry Maradonu na súde: Lekári pripravili môjho syna o starého otca
