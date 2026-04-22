Bobček je v útlme, góly ubúdajú. Pomoc môže nájsť u legendárneho Angličana

Slovenský futbalový útočník Tomáš Bobček prežíva v poľskej lige výrazne odlišné obdobia v rámci jednej sezóny. Kým na jeseň patril medzi najobávanejších strelcov Ekstraklasy, jarná časť zatiaľ ukazuje jeho slabšiu tvár.
Bobček vstúpil do roka 2026 gólom proti Lechu Poznań, no odvtedy pridal už len jediný presný zásah - proti Korone Kielce. V tabuľke strelcov ho medzičasom preskočil Karol Czubak z Motoru Lublin a slovenský kanonier sa prepadol na druhú priečku.
Ešte v prvej polovici sezóny bol hráč Lechie Gdansk jedným z hlavných kandidátov na korunu kráľa strelcov. Vynikal efektivitou, pohybom aj agresívnym pressingom. Ako však upozornil novinár Łukasz Olkowicz, na jar sa jeho forma zasekla.
„Každý tréner v Ekstraklase by ho bral. Skvele pressuje, nešpekuluje, ide naplno. Otázne je, čo sa teraz deje s jeho zakončením,“ povedal podľa webu meczyki.pl.
Zaujímavý rozmer celej situácie priniesol tréner Lechie John Carver. Ten už v minulosti pomohol Bobčekovi z podobného streleckého útlmu - a to netradičným spôsobom.
Obrátil sa totiž na svojho priateľa, legendárneho kanoniera Alan Shearer, s 260 gólmi najlepšieho strelca histórie Premier League. Prostredníctvom videohovoru poskytol Shearer slovenskému útočníkovi cenné rady.
„Mal problémy s premieňaním šancí. Alan sa s ním podelil o vlastné skúsenosti a niekoľko detailov, ktoré mu pomohli. Potom vyšiel na ihrisko a začal dávať góly,“ prezradil Carver podľa webu sport.pl.
Podľa jeho slov Shearer dokonca dodnes sleduje Bobčekove výkony a po každom góle si zo srandy symbolicky „pýta odmenu“.
Aktuálna jarná kríza tak prirodzene vyvoláva otázku, či by sa podobný scenár nemohol zopakovať. Aj poľské médiá s nadsádzkou naznačujú, že možno nastal čas opäť „vytočiť číslo“ na anglickú legendu.
Napriek streleckému výpadku však Bobčekova hodnota neklesá. V tejto sezóne si drží vysoké čísla, pridáva aj asistencie a podľa zákulisných informácií by o neho bol záujem naprieč ligou. Klub by zaňho údajne požadoval viac než 10 miliónov eur.