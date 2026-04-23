Neymarovi už obvninenia nehrozia. Súd ho oslobodil v kauze prestupu do Barcelony

Španielsky Najvyšší súd potvrdil oslobodenie futbalového útočníka Neymara a bývalých prezidentov FC Barcelona v prípade korupčných obvinení súvisiacich s prestupom Brazílčana do katalánskeho klubu z roku 2013.
Právna akcia bola pôvodne iniciovaná v roku 2015 brazílskou investičnou športovou spoločnosťou DIS, ktorá vlastnila 40 percent športových práv na Neymara počas jeho pôsobenia v tíme FC Santos.
Firma tvrdila, že bola finančne poškodená, pretože podľa nej nebola informovaná o existencii exkluzívnej zmluvy medzi Neymarom a Barcelonou z roku 2011 a skutočná hodnota prestupu bola zamlčaná.
V roku 2022 však španielsky súd vo vysoko medializovanom procese oslobodil všetkých obvinených vrátane Neymara, jeho rodičov a bývalých šéfov Barcelony Josepa Mariu Bartomeua a Sandra Rosella od obvinení z korupcie a podvodu.
Oslobodenie sa týkalo aj Santosu, jeho bývalého prezidenta Odilia Rodriguesa Filha a spoločnosti N&N, ktorú založili Neymarovi rodičia na správu jeho kariéry.
Spoločnosť DIS podala odvolanie, ale Najvyšší súd konštatoval, že "dôkazy ukazujú na nepresvedčivosť obvinení" a že "nedošlo k žiadnemu korupčnému skutku ani podvodnému jednaniu zo strany hráča, jeho zástupcov alebo FC Barcelona".
Súd pripomenul, že všetko bolo výsledkom športového rozhodnutia klubu, ktorý chcel zabezpečiť jeho podpis a nakoniec prestup urýchlil, pričom v tom čase o Neymara mali záujem viaceré konkurenčné tímy.
DIS žiadala náhradu vo výške 35 miliónov eur, o ktoré podľa nej prišla ako podiel z prestupu. FC Barcelona uviedol, že prestup stál 57,1 milióna eur, pričom 40 miliónov išlo N&N a 17,1 milióna Santosu, z čoho DIS dostala 6,8 milióna.
Prokurátori pôvodne požadovali dvojročný trest odňatia slobody a pokutu 10 miliónov eur pre Neymara, no prekvapivo stiahli obvinenia z korupcie a podvodu proti všetkým obvineným.
Neymar, ktorý je opäť hráčom Santosu, čelil tiež obvineniam z daňového podvodu v súvislosti s týmto prestupom, ktoré boli vyriešené ešte v roku 2016, keď FC Barcelona po dohode s prokurátorom zaplatil pokutu vo výške 5,5 milióna eur.