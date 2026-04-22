Dynastia CR7 v jednom drese. Ronaldo by si v Al-Nassr mohol zahrať so synom

Cristiano dos Santos, najstarší syn portugalského futbalistu Cristiana Ronalda
Cristiano dos Santos, najstarší syn portugalského futbalistu Cristiana Ronalda (Autor: TASR/AP)
TASR|22. apr 2026 o 13:33
Saudi chcú 15-ročného syna Ronalda zaradiť do seniorského tímu.

Syn portugalskej futbalovej hviezdy Cristiana Ronalda by si už čoskoro mohol zahrať po boku svojho otca. Saudskoarabský klub Al-Nassr totiž údajne zvažuje jeho preradenie do A-tímu.

Podľa médií klub uvažuje o tom, že 15-ročného talentovaného hráča zaradí do mužského kádra v budúcej sezóne, informoval portál goal.com.

Ronaldo ml. prešiel akadémiami veľkoklubov ako Real Madrid, Juventus či Manchester United, keď nasledoval svojho otca, a momentálne pôsobí v Saudskej Arábii.

V jeho veku by išlo o výrazný krok a veľký prejav dôvery zo strany klubu, ktorý má vyhodnotiť jeho pripravenosť po skončení sezóny.

Dnes už 41-ročný Ronaldo je stále kľúčovou postavou projektu Al-Nassr a myšlienka, že by si zahral so synom v jednom tíme, je jeho dlhodobým snom.

Okrem toho stále naháňa métu tisíc gólov v kariére. Jeho syn strelil v mládežníckom tíme Juventusu do 9 rokov 58 gólov v 23 zápasoch a podobnú formu si udržal aj v Saudskej Arábii, kde zaznamenal 56 gólov v 27 vystúpeniach za tím Al-Nassr do 15 rokov.

Už si tiež pripísal štarty za mládežnícke výbery Portugalska.

    Cristiano dos Santos, najstarší syn portugalského futbalistu Cristiana Ronalda
    Cristiano dos Santos, najstarší syn portugalského futbalistu Cristiana Ronalda
    Dynastia CR7 v jednom drese. Ronaldo by si v Al-Nassr mohol zahrať so synom
