Hrozivé správy zo známeho klubu. Mladého futbalistu bodli nožom a bojoval o život

Počas víkendu došlo v dánskom Herningu k vážnemu bodnutiu nožom, pri ktorom bol vážne zranený 19-ročný Alamara Djabi z futbalového klubu FC Midtjylland.
Mladík bol v ohrození života a podstúpil urgentnú operáciu, následne aj ďalšiu a aktuálne je jeho stav aj vďaka rýchlej pomoci záchranárov a lekárov stabilizovaný.
"Prebudil sa z kómy a za daných okolností sa mu darí dobre. FC Midtjylland je v úzkom dialógu a spolupracuje s úradmi a poskytuje podporu Djabimu a jeho rodine," píše klub na svojom webe.
"Žiadame verejnosť o pochopenie a vyzývame na rešpektovanie súkromia Djabiho a jeho blízkych v tejto ťažkej situácii a dôrazne odporúčame, aby sa tlač nepokúšala kontaktovať spoluhráčov ani členov personálu, pretože všetci sú prirodzene hlboko zasiahnutí touto vážnou udalosťou," doplnil dánsky tím.
Djabi nebol dlho nominovaný do prvého tímu a nebude v hre ani v nadchádzajúcich zápasoch. Len 19-ročný stredopoliar sa teraz musí venovať liečbe po bodnutí nožom.
Klub bojuje v skupine o titul a patrí mu 2. miesto o dva body za Aarhusom. Do konca súťaže ostáva ešte päť kôl. V polovici mája si Midtjylland zahrá finále národného pohára proti FC Kodaň.