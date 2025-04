Škriniarov agent potvrdil záujem Neapolu a pustil sa do Petráša: Nemal by sa vyjadrovať

BRATISLAVA. Keď skóruje, obráti sa ku kamere a pošle jej bozk. Prečo to robí?

Nechá si to na leto. Také tetovanie zaberie prácu aj na päť, šesť hodín. Celý rukáv dokonca niekoľko dní. Teraz sa chce Škriniar sústrediť len na futbal.

V druhej polovici tejto sezóny si oblieka dres Fenerbahce. Od svojho príchodu do Turecka niekoľkokrát deklaroval, že sa cíti byť vítaný. Futbal si opäť užíva.

Čo sa týka výkonov na ihrisku, od svojho príchodu nechýbal na trávniku ani minútu. To svedčí o všetkom.

Okrem spoluhráčov si ho obľúbil aj slávny José Mourinho. „Škriniar nie je len skvelý hráč. Je to líder. Je hráč najvyššej úrovne. Môžeme ho hodnotiť ako hotový produkt,” opisoval Slováka.

Najnovšie mohol byť hrdina. V poslednom ligovom zápase s Kayserisporom sa dostal k lopte v šestnástke súpera v poslednej minúte duelu. Jeho strelecký pokus však zastavila žrď.

Neapol? Boli sme v kontakte, priznal agent

„Prehrávali sme 1:2, zariskoval som a hrali sme len na jedného stopéra so Škriniarom. Otočili sme na 3:2,” tvrdil po stretnutí Mourinho a pokračoval zarmútene: „Keď to bolo 3:3, Škriniar mal loptu, no trafil žrď.”