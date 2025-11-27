ONLINE: Fenerbahce - Ferencváros dnes, Európska liga LIVE (Škriniar, 5. kolo)

Futbalisti Fenerbahce Istanbul a Ferencváros Budapešť dnes hrajú ďalší zápas ligovej fázy Európskej ligy.
V drese domácich nastúpi slovenský obranca Milan Škriniar.
Kde sledovať futbal v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
ONLINE PRENOS: Fenerbahce Istanbul - Ferencváros Budapešť (Európska liga LIVE, 5. kolo, ligová fáza, štvrtok, výsledky, NAŽIVO)
Európska liga 2025/2026
27.11.2025 o 18:45
5. kolo
Fenerbahçe
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Ferencvároš
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 5. kola Európskej ligy medzi mužstvami Fenerbahce SK a Ferencvároš Budapešť.
Fenerbahce prežíva dlhé obdobie bez ligovej porážky, ktoré sa začalo ešte na prelome septembra a októbra. V domácej súťaži sa mužstvo pod vedením talianskeho stratéga Tedesca rozbehlo naplno – v ostatných štyroch kolách nasúkalo súperom spolu až 16 gólov, čo len zvýrazňuje jeho momentálnu ofenzívnu silu.
Ferencváros nepricestoval do Istanbulu v ideálnej nálade. V lige totiž doma zaváhal proti Nyíregyháze, tímu z úplného chvosta tabuľky, ktorý si z Groupama Arény odniesol nečakané víťazstvo 3:1. Jedinú trefu domácich zabezpečil až v závere z penalty mladík Zsombor Gruber, ktorý tak len zmiernil nepríjemnú prehru.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:45.