Sauer videl skoro žltú kartu. Škriniar doviedol Fenerbahce ku gólostroju ako kapitán

Liga majstrov - odveta 3. predkola
Fenerbahce - Feyenoord 5:2 (2:1)
Góly: 44. Brown (Szymański), 45+2. Durán (en-Nesírí), 55. Santos (Brown), 83. en-Nesírí (Brown), 90+6. Talisca – 41. Watanabe (Hwang In-pom), 89. Watanabe (Ahmedhodžić)
/Správu aktualizujeme/
ISTANBUL. Futbalisti Feberbahce Istanbul postúpili do play-off o Ligu majstrov. Turecký tím v zostave so slovenským hráčom Milanom Škriniarom zvíťazil proti Feyenoordu Rotterdam 5:2.
Fotogaléria zo zápasu Fenerbahce Istanbul - Feyenoord Rotterdam (odveta 3. predkola Ligy majstrov)
V tíme, ktorý vypadol pôsobí druhý Slovák, Leo Sauer. Ten uvidel už v 11. minúte žltú kartu a tréner ho po prvom polčase vystriedal.
Holandský klub tak bude bojovať len o Európsku ligu.