Sauer videl skoro žltú kartu. Škriniar doviedol Fenerbahce ku gólostroju ako kapitán

Kapitán Fenerbahce Milan Škriniar (vpravo), jeho spoluhráč Fred (druhý sprava) a futbalista Feyenoordu Quinten Timber(druhý zľava).
Fotogaléria (5)
Kapitán Fenerbahce Milan Škriniar (vpravo), jeho spoluhráč Fred (druhý sprava) a futbalista Feyenoordu Quinten Timber(druhý zľava). (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|12. aug 2025 o 21:02
Turecký tím zvíťazil v sedemgólovej prestrelke.

Liga majstrov - odveta 3. predkola

Fenerbahce - Feyenoord 5:2 (2:1)

Góly: 44. Brown (Szymański), 45+2. Durán (en-Nesírí), 55. Santos (Brown), 83. en-Nesírí (Brown), 90+6. Talisca – 41. Watanabe (Hwang In-pom), 89. Watanabe (Ahmedhodžić)

/Správu aktualizujeme/

ISTANBUL. Futbalisti Feberbahce Istanbul postúpili do play-off o Ligu majstrov. Turecký tím v zostave so slovenským hráčom Milanom Škriniarom zvíťazil proti Feyenoordu Rotterdam 5:2.

Fotogaléria zo zápasu Fenerbahce Istanbul - Feyenoord Rotterdam (odveta 3. predkola Ligy majstrov)
Kapitán Fenerbahce Milan Škriniar (vpravo), jeho spoluhráč Fred (druhý sprava) a futbalista Feyenoordu Quinten Timber(druhý zľava) bojujú o loptu v odvetnom zápase 3. predkola Ligy majstrov Fenerbahce Istanbul - Feyenoord Rotterdam.
Slovenský futbalista v drese Feyenoordu Leo Sauer (vpravo) sa teší z gólu, ktorý strelil jeho spoluhráč Cujoši Watanabe (uprostred) v odvetnom zápase 3. predkola Ligy majstrov Fenerbahce Istanbul - Feyenoord Rotterdam.
Ayase Ueda a vzadu Milan Škriniar v odvetnom zápase 3. predkola Ligy majstrov Fenerbahce Istanbul - Feyenoord Rotterdam.
5 fotografií

V tíme, ktorý vypadol pôsobí druhý Slovák, Leo Sauer. Ten uvidel už v 11. minúte žltú kartu a tréner ho po prvom polčase vystriedal.

Holandský klub tak bude bojovať len o Európsku ligu.

