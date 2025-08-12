ONLINE: Fenerbahce SK - Feyenoord Rotterdam dnes, Liga majstrov LIVE (3. predkolo - odveta)

ISTANBUL. Futbalisti Fenerbahce SK a Feyenoordu Rotterdam dnes hrajú druhý zápas 3. predkola Ligy majstrov 2025/2026.
V stretnutní sa predstavia dvaja Slováci, za domácich nastúpi Milan Škriniar a za hostí Leo Sauer. Feyenoord zvíťazil v úvodnom dueli 2:1.
Kde sledovať Ligu majstrov v TV?
ONLINE PRENOS: Fenerbahce SK - Feyenoord Rotterdam (futbal, výsledky, 2. zápas, 3. predkolo, Liga majstrov, utorok, naživo)
Liga majstrov 3. predkolo 2025/2026
12.08.2025 o 19:00
Fenerbahçe
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Feyenoord
Prehľad
Rozhodca: Kovács – Marica, Tunyogi (ROU).
Prenos
Oba kluby se utkávají v Evropě potřetí. V létě 2002 byl úspěšnější Feyenoord (1:0 a 2:0), ale o 14 let později v Evropské lize oba zápasy vyhrál istanbulský klub nejtěsněji 1:0.
V prvním vzájemném utkání minulou středu otevřel skóre rotterdamský Timber, v závěru dokázal za Fenerbahçe vyrovnat Amrábat, ale v nastaveném čase Hádž-Músa rozhodl hlavičkou o vítězství domácích 2:1.
Feyenoord Rotterdam
Na rozdíl od domácích nizozemský celek o víkendu hrál, Eredivisie zahájil obhájce bronzu vítězstvím 2:0 nad Bredou. Také do Ligy mistrů, kterou hrál i loni a a nakonec vypadl v osmifinále s Interem Milán, vykročil o jeden gól lépe. Mimochodem se v tomto dvojzápase střetávají dva loňští přemožitelé pražských S, Feyenoord porazil 4:2 pražskou Spartu.
V kabině Feyenoordu proběhlo v létě docela zemětřesení, kádr opustilo hned deset hráčů včetně exsparťana Hancka, naopak do Holandska přišlo osm nových perspektivních posil, mezi nimiž vyčnívají ofenzivní hráči Steijn z Twente Enschede, Borges z FC Porto a Tengstedt z Benficy, fungl novou stoperskou dvojici vytvořili Ahmedhodžić z Sheffieldu United a Watanabe z Gentu.
Fenerbahçe Istanbul
Turecký klub si pro přípravu na odvetu 3. předkola Ligy mistrů odložil úvodní kolo domácí Süper Lig. Postup do nejprestižnější soutěže je pro Fenerbahçe velkým snem, základní skupinu si sice zahrálo již osmkrát, ale od poslední účasti uplynulo již 16 let. Loni v Evropské lize porazilo mimo jiné i pražskou Slavii a nakonec vypadlo v osmifinále s Glasgow Rangers až v penaltovém rozstřelu. Ten ukončil i jeho pouť Konferenční ligou o rok dříve, ve čtvrtfinále Turky vyřadil na penalty Olympiakos Pireus.
Největší hvězdou Fenerbahçe je marocký útočník Júsuf en-Nesírí, který loni nastřílel 30 branek. Ve střelecké tabulce za ním skončili veteráni Džeko a Tadić, kteří v létě klub opustili. Nahradit by je měl z an-Nasru hostující kolumbijský střelec Durán, defenzivu zase zpevnili Semedo z Wolverhamptonu a Brown z Gentu.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 19:00.