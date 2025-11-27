VIDEO: Slovenský kapitán sa dožadoval penalty. Výkon hodný Oscara, smejú sa fanúšikovia

Rozhodca avizoval štyri minúty pridaný čas, už išlo do tuhého. Turecký vicemajster Fenerbahce Istanbul privítal v 5. kole Európskej ligy maďarského majstra Ferencváros Budapešť a tesne pred koncom bol stav nerozhodný 1:1.
Domáci zo všetkých síl bojovali o víťazný gól, v pokutovom území súpera bol aj kapitán mužstva Milan Škriniar.
Chcel vybojovať pokutový kop a spadol na zem. Španielsky rozhodca Ricardo De Burgos Bengoetxea však nezapískal. Razantne ukazoval, že penalta sa v žiadnom prípade nebude kopať.
Stav sa už nezmenil a tak Ferencváros ostáva v Európskej lige stále nezdolaný. Maďarský tím má na konte 11 bodov a postup už má takmer istý, Fenerbahce získal zatiaľ 8 bodov.
Turci by to odpískali?
Škriniarov zúfalý pokus v súperovej šestnástke vyvolal veľký ohlas na sociálnej sieti X.
Fanúšikovia kritizovali jeho nafilmovaný pád.
VIDEO: Pád Škriniara v závere zápasu Fenerbahce - Ferencváros
„Výkon hodný Oscara,“ poznamenal jeden z nich.
„Nebojte sa, tureckí rozhodcovia v pondelok v derby za rovnaké momenty určite odpískajú pokutový kop,“ napísal ďalší, narážajúc na blížiace sa stretnutie s Galatasarayom.
„Podvodník Škriniar si na chvíľu myslel, že duel rozhoduje turecký arbiter a hodil sa na zem v očakávaní penalty,“ skonštatoval ďalší prispievateľ.
Skvelá forma Vargu
Špecializovaný portál SofaScore udelil slovenskému stopérovi známku 7,0.
V tíme Fenerbahce mali lepšie hodnotenie iba dvaja hráči, autor vyrovnávajúceho gólu domácich Anderson Talisca, ktorý dostal známku 8,3 a ďalší záložník Marco Asensio, ktorý mal známku 7,7.
Škriniar mal 75 presných prihrávok z celkového počtu 78, vyhral šesť súbojov z deviatich a zaknihoval aj jednu strelu vedľa brány. V 73. minúte dostal žltú kartu.
Pri góle Ferencvárosu však aj on sa iba prizeral, ako Barnabás Varga nikým nekrytý vyskočil po výbornom rohu Gabiho Kanichowskyho a hlavou skóroval.
VIDEO: Gól Barnabása Vargu v zápase Fenerbahce - Ferencváros
31-ročný maďarský reprezentant je vo vynikajúcej forme, v európskych pohároch dal v tejto sezóne už deväť gólov, v lige skóroval desaťkrát a v kvalifikácii na majstrovstvá sveta päťkrát.
„Varga tentoraz prehral viac súbojov, než obvykle, pri tom rohu však hlavičkoval ideálne. Hovoril som aj pred zápasom, že môžu nastať situácie, ktoré je ťažké ubrániť,“ uviedol po zápase tréner Fenerbahce Domenico Tedesco.