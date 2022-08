DAC verí v obrat. Silu a kvalitu na postup máme, vraví Kružliak

DUNAJSKÁ STREDA. Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda veria, že vo štvrtkovej odvete 3. predkola Európskej konferenčnej ligy na pôde rumunského FSCB (19.30 h) dokážu otočiť nepriaznivý stav z úvodného stretnutia (0:1).

V prípade postupu do play off o skupinovú fázu súťaže by narazili na lepšieho z dvojzápasu Viking Stavanger - Sligo Rovers (prvý duel 5:1).

Dunajská Streda ťahala pred týždňov v Mol Aréne za kratší koniec. Vyrovnaný duel zlomila situácia zo 68. minúty, keď dostal červenú kartu domáci kapitán Dominik Kružliak. Bezprostredne potom skóroval estónsky stopér Joonas Tamm a FCSB si odniesol z južného Slovenska tesný náskok.