ONLINE: FC Viktoria Plzeň - SC Freiburg dnes, Európska liga LIVE (5. kolo)

Futbalisti FC Viktoria Plzeň a SC Freiburg dnes hrajú ďalší zápas ligovej fázy Európskej ligy.
Duel sa odohrá na trávniku českého klubu.
Kde sledovať futbal v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: FC Viktoria Plzeň - SC Freiburg (Európska liga LIVE, 5. kolo, ligová fáza, štvrtok, výsledky, NAŽIVO)
Európska liga 2025/2026
27.11.2025 o 18:45
5. kolo
Plzeň
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Freiburg
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 5. kola Európskej ligy, v ktorom sa v Doosan Arene predstaví domáca Viktoria Plzeň proti nemeckému SC Freiburg.
FC Viktoria Plzeň
Plzeň si v tejto edícii Európskej ligy počína výborne a po štyroch zápasoch je stále neporazená. Na úvod remizovala 1:1 s maďarským Ferencvárosom, následne doma presvedčivo zdolala Malmö 3:0. Najväčší úspech prišiel v treťom kole, keď Viktoria dokázala vyhrať na pôde talianskeho AS Rím 2:1 po veľmi disciplinovanom a efektívnom výkone. V poslednom zápase uhrala bezgólovú remízu 0:0 s Fenerbahce, čo ju udržalo na špici.
SC Freiburg
Freiburg takisto prežíva výbornú sezónu v Európe. Najskôr zdolal švajčiarsky Bazilej 2:1, následne si podelil body s Bolognou po remíze 1:1. V treťom kole si doma poradil s Utrechtom 2:0 a naposledy uspel aj na pôde francúzskeho Nice, kde zvíťazil 3:1.
FC Viktoria Plzeň
Plzeň si v tejto edícii Európskej ligy počína výborne a po štyroch zápasoch je stále neporazená. Na úvod remizovala 1:1 s maďarským Ferencvárosom, následne doma presvedčivo zdolala Malmö 3:0. Najväčší úspech prišiel v treťom kole, keď Viktoria dokázala vyhrať na pôde talianskeho AS Rím 2:1 po veľmi disciplinovanom a efektívnom výkone. V poslednom zápase uhrala bezgólovú remízu 0:0 s Fenerbahce, čo ju udržalo na špici.
SC Freiburg
Freiburg takisto prežíva výbornú sezónu v Európe. Najskôr zdolal švajčiarsky Bazilej 2:1, následne si podelil body s Bolognou po remíze 1:1. V treťom kole si doma poradil s Utrechtom 2:0 a naposledy uspel aj na pôde francúzskeho Nice, kde zvíťazil 3:1.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:45.