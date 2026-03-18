Trpká remíza pre zlepšujúci sa Prešov. Hrdinom bol Kružliak: Dlho som nedal gól

Takmer päťtisíc divákov, výborná atmosféra, atraktívny futbal a nakoniec trochu trpká remíza pre zlepšujúci sa domáci Prešov.
Pohárové semifinálové východniarske derby bolo drámou, ktorú ukončil exportný gól košického stopéra Dominika Kružliaka, ktorý z tridsiatich metrov prepálil všetko pred sebou a vyrovnal na konečných 2:2.
Košický kapitán tým najlepším možným spôsobom odčinil situáciu z úvodu zápasu, keď strela domáceho Andyho Masaryka skončila v šestnástke na jeho ruke a po zásahu systému VAR sa kopal pokutový kop.
Brazílsky útočník v prešovských službách Gabriel Barbosa poslal domácich do vedenia.
VIDEO: Gól Barbosu z penalty
Domácim vyšiel aj vstup do druhého polčas, keď po piatich minútach zvyšoval na dvojgólový rozdiel Andy Masaryk.
Hralo sa hore dolu, Prešovčania mohli zvýšiť náskok, ale stopercentné šance nepremenili Martin Regáli aj Stanislav Olejník, navyše po kontaktnom góle Košíc skončila hlavička Landinga Sagnu na brvne košickej bránky.
Stále len polčas semifinále
„Zápas sa vyvíjal tak ako sme si predstavovali, od začiatku sme do toho šliapli a každou minútou sa to stupňovalo. Ak by sme za stavu 2:0 premenili ďalšie šance, tak k tomu výsledku by ani neprišlo. Je to stále len polčas.
Aj keby sme vyhrali dva alebo tri nula, stále by sme museli ísť do Košíc plne koncentrovaní. Odveta môže byť zradná a tam sa všetko rozhodne,“ hodnotil po zápase Olejník.
Aj Andy Masaryk priznal, že nepremenené šance môžu Prešovčanov mrzieť.
„Samozrejme to mrzí, pretože keby bolo 4 -0, tak už sme v podstate jedným krokom vo finále. Ale stalo sa to takto a ideme ďalej, nemôžeme sa pozerať dozadu, musíme sa pozerať k ďalšiemu zápasu.
Nič sa nedeje stále je len akoby nula nula ideme do Košíc a tam si to rozdáme o finále,“ zdôraznil prešovský útočník, ktorý v pohári nadväzuje na streleckú formu z prípravy.
„Videli sme veľmi dobré derby, dobrý futbal, skvelí fanúšikovia, pekné góly. Škoda, že sme to nedotiahli do víťazného konca, keď za stavu 2:0 sme mali dve tutové šance, za stavu 2:1 sme nastrelili brvno a potom sme dostali gól z ničoho.
Ale je to polčas a všetko je otvorené,“ dodal tréner Peter Kostelník.
Futbal hrať nezabudli
Prešovčania sa po nepresvedčivých výkonoch v semifinále po dlhšej dobe prezentovali futbalovo výrazne lepším výkonom.
„Po príchode nového trénera tie výkony stúpajú a vraciame sa späť k tomu, čo sme predvádzali na jeseň,“ myslí si Olejník, na ktorého nadviazal aj Masaryk.
„Som rád, že sme po zápasoch, v ktorých výkony neboli ideálne, dnes ukázali, že ten futbal hrať vieme a že sme to nezabudli. Treba v tom pokračovať aj v ďalších zápasoch. Ideme za svojim cieľom,“ verí Masaryk.
Kostelník, ktorý je na lavičke Prešova pri mužstve necelé tri týždne, pripísal zlepšený výkon organizácii hry.
„Zlepšujeme sa v organizácii hry. V pokore pracujeme a už sa budeme zlepšovať ďalej. O víťazstvách rozhoduje tímový duch a organizácia hry. Je tu partia hráčov, ktorá ide za svojim a vie, čo má hrať,“ povedal.
Splnili to, prečo išli na ihrisko
Košičania nastúpili s viacerými zmenami v základnej zostave, ktorá zväčša otvárala predchádzajúce zápasy a aj s iným systémom.
„Dnes sme na začiatku trošku menili systém, aby sme neboli až taký čitateľní. Prvých 10 -15 minút sme sa v ňom trošku hľadali v ňom, ale potom si myslím, že to slušne fungovalo. V druhom polčase sme sa vrátili k svojmu a bolo to vidno,“ priznal Kružliak.
VIDEO: Krásny gól Kružliaka na 2:2
Dôležitý košický kontaktný gól prišiel po akcii striedajúcich hráčov, keď dobrý center Milana Rehuša našiel v šestnástke Romana Čerepkaia a ten necelých dvadsať minút pred koncom znížil na rozdiel jedného gólu.
„Spolu s Rehym sme išli do zápasu s tým, že proste aspoň jeden gól tam treba dať. A sme radi, že to vyšlo po našej akcii. Zo zápasu odchádzame s dobrým pocitom. Predsa len vyrovnať z 0:2 na 2:2 tu v Prešove, je asi pozitívne.
Bolo to vyrovnané a aj atraktívne. Oni po tých prvých dvoch góloch, čo nám dali, sa trošku zatvorili. Hrali na brejky, čo nám robilo trochu problém. Ale napriek tomu sme si aj my sme vytvárali šance,“ priznal Čerepkai.
Ukázal im, ako sa to robí
Počas celého zápasu sa zdalo, že Košičania si neobuli strelecké kopačky. Skúšali to často aj spoza šestnástky, ale strely Mareka Zsigmunda či Filipa Lichého končili veľmi ďaleko od bránky domácich.
A tak to spoluhráčom v úplnom závere ukázal naozaj sviatočný strelec, stopér Dominik Kružliak.
„Úprimne, keď som videl, že naprahuje na strelu, tak som hovoril, že nestrieľaj, prosím ťa. Bál som sa, že to niekam odletí.
Ale nakoniec super, že to vyskúšal a krásne to trafil k tyčke. Nepríjemná strela, ktorá sa navyše pred brankárom šmykla,“ opísal myšlienky pred vyrovnávajúcim gólom Čerepkai.
„Dlho som nedal gól a som rád, že som pomohol mužstvu. Bol to ťažký zápas. Prehrávali sme o dva góly, nakoniec berieme do odvety dobrý výsledok.
Aj chlapci kričali nestrieľaj, nestrieľaj. Ale bol tam priestor, tak som si povedal, že skúsim to a som rád, že to tam padlo,“ pousmial sa po zápase Kružliak, ktorý k jednému ligovému gólu v tejto sezóne pridal aj pohárový.
V sobotu dezert s hlavným jedlom
Košičania aj v Prešove potvrdili fazónu a sériu bez prehry natiahli už na dvanásť súťažných zápasov. Spolu s Prešovčanmi výborne naladili fanúšikov na druhý diel jarného derby seriálu, ktorý sa odohrá v sobotu v Košiciach.
„Čaká nás o pár dní ďalší zápas medzi sebou, takže verím, že sa aj my nachystáme na súpera a hráme doma. Je to liga a tam vieme, o čo hráme aj my, aj domáci. Ale ja verím tomu, že naozaj sa pripravíme na ten zápas tak, aby sme si to športovo rozdali a uvidíme, čo sa udeje na Ihrisku,“ poznamenal košický tréner Peter Černák.
„Veľmi sa teším na sobotu, verím, že aj do Košíc príde veľa fanúšikov. Bude to ďalší atraktívny zápas, bude to o emóciách a verím, že nás fanúšikovia poženú,“ verí Čerepkai.
Na druhé derby sa tešia aj Prešovčania.
„Každý zápas je dôležitý, či už je to predjedlo, hlavné jedlo a aj dezert je dôležitý ku každému jedlu. Takže možno to bude v sobotu dezert aj s hlavným jedlom zároveň,“ vtipne zareagoval Olejník na otázku, či bol pohárový zápas dobrým predjedlom pred sobotňajším ligovým.