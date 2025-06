Trnava začala prípravu so zásadnými zmenami. Káder sa výrazne obmení, prišiel aj nový tréner

Nikto nie je viac ako klub

Kelvinovi Oforimu sa v Trnave končí zmluva a upísal sa Slovanu Bratislava.

„To, že Ofori odíde do Slovana nebolo pre nás prekvapením. Vyvinuli sme maximálne úsilie, aby sme ho udržali. Pokiaľ by sme išli do extrémov, nebolo to dobré pre klub, ani pre jeho spoluhráčov.

Spartak je slávny klub a nikto nie je viac ako klub. Ani Ofori. Želám mu v novom pôsobisku všetko dobré,“ komentoval odchod ghanského krídelníka k rivalovi Peter Macho.