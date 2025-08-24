V Petržalke sa body delili. Žilinské béčko nedokázalo využiť početnú výhodu v závere zápasu

FC Petržalka - MŠK Žilina B 1:1 (0:0)
Góly: 59. Bajtoš - 50. Baleja
Rozhodovali: Vaňo - Hrenák, Lenický
ŽK: Konan - Aidoo, Šamaj, Baleja, Yendare
ČK: 82. Anh (Petržalka)
Počet divákov: 618
BRATISLAVA. Futbalisti FC Petržalka remizovali v zápase 5. kola MONACObet ligy na domácom trávniku s MŠK Žilina B 1:1.
Skóre otváral za hostí v 50. minúte Baleja, no domáci stihli rýchlo odpovedať, keď sa presadil Bajtoš.
Za domácich nedohral zápas Anh, ktorý v 82. minúte videl červenú kartu. Hostia však krátku početnú výhodu už využiť nedokázali, a tak oba tímy odchádzajú s jedným bodom.
Tabuľka MONACObet ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
5
4
1
0
10:5
13
V
V
V
R
V
2
MFK ZvolenMFK Zvolen
5
3
2
0
12:6
11
V
V
R
V
R
3
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
5
3
1
1
13:9
10
V
R
P
V
V
4
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
5
2
3
0
11:6
9
V
R
R
R
V
5
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
5
2
2
1
8:4
8
V
R
V
P
R
6
FC PetržalkaFC Petržalka
5
2
2
1
7:5
8
R
P
V
V
R
7
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
5
2
2
1
8:6
8
P
R
V
V
R
8
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
5
2
1
2
6:6
7
V
V
R
P
P
9
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
5
2
1
2
10:11
7
R
V
P
P
V
10
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
5
2
1
2
7:7
7
P
V
P
V
R
11
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
5
2
1
2
8:9
7
V
R
P
V
P
12
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
5
1
2
2
4:5
5
P
P
V
R
R
13
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
5
1
1
3
4:9
4
P
P
R
P
V
14
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
5
0
2
3
6:11
2
P
R
R
P
P
15
MŠK PúchovMŠK Púchov
5
0
2
3
7:13
2
P
P
R
P
R
16
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
5
0
0
5
5:14
0
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body