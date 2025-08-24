V Petržalke sa body delili. Žilinské béčko nedokázalo využiť početnú výhodu v závere zápasu

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. (Autor: Facebook FC Petržalka)
Sportnet, TASR|24. aug 2025 o 13:09
ShareTweet0

Pozrite si štatistiky zápasu.

FC Petržalka - MŠK Žilina B 1:1 (0:0)

Góly: 59. Bajtoš - 50. Baleja

Rozhodovali: Vaňo - Hrenák, Lenický

ŽK: Konan - Aidoo, Šamaj, Baleja, Yendare

ČK: 82. Anh (Petržalka)

Počet divákov: 618

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

BRATISLAVA. Futbalisti FC Petržalka remizovali v zápase 5. kola MONACObet ligy na domácom trávniku s MŠK Žilina B 1:1.

Skóre otváral za hostí v 50. minúte Baleja, no domáci stihli rýchlo odpovedať, keď sa presadil Bajtoš.

Za domácich nedohral zápas Anh, ktorý v 82. minúte videl červenú kartu. Hostia však krátku početnú výhodu už využiť nedokázali, a tak oba tímy odchádzajú s jedným bodom.

Tabuľka MONACObet ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
5
4
1
0
10:5
13
V
V
V
R
V
2
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
5
3
2
0
12:6
11
V
V
R
V
R
3
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
5
3
1
1
13:9
10
V
R
P
V
V
4
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
5
2
3
0
11:6
9
V
R
R
R
V
5
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
5
2
2
1
8:4
8
V
R
V
P
R
6
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
5
2
2
1
7:5
8
R
P
V
V
R
7
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
5
2
2
1
8:6
8
P
R
V
V
R
8
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
5
2
1
2
6:6
7
V
V
R
P
P
9
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
5
2
1
2
10:11
7
R
V
P
P
V
10
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
5
2
1
2
7:7
7
P
V
P
V
R
11
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
5
2
1
2
8:9
7
V
R
P
V
P
12
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
5
1
2
2
4:5
5
P
P
V
R
R
13
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
5
1
1
3
4:9
4
P
P
R
P
V
14
Slávia TU KošiceSlávia TU KošiceSlávia TU Košice
5
0
2
3
6:11
2
P
R
R
P
P
15
MŠK PúchovMŠK PúchovMŠK Púchov
5
0
2
3
7:13
2
P
P
R
P
R
16
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
5
0
0
5
5:14
0
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Ilustračná fotografia.
    Ilustračná fotografia.
    V Petržalke sa body delili. Žilinské béčko nedokázalo využiť početnú výhodu v závere zápasu
    dnes 13:09
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»V Petržalke sa body delili. Žilinské béčko nedokázalo využiť početnú výhodu v závere zápasu