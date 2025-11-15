ONLINE: FC Nitra - FK Železiarne Podbrezová dnes, Slovnaft Cup LIVE (osemfinále)

NITRA. Futbalisti FC Nitra - FK Železiarne Podbrezová dnes hrajú zápas osemfinále Slovnaft Cupu.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: FC Nitra - FK Železiarne Podbrezová (Slovnaft Cup, osemfinále, sobota, výsledky)
Slovenský pohár - Slovnaft cup Osemfinále 2025/2026
15.11.2025 o 13:00
Nitra
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Podbrezová
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní osemfinálového zápasu Slovnaft Cupu medzi FC Nitra a FK Železiarne Podbrezová.
FC Nitra
Nitra sa predstaví pred domácim publikom s veľkou túžbou po postupe. Hoci čelia silnému súperovi, chcú využiť výhodu domáceho prostredia a motiváciu v pohárovej súťaži. V minulosti ich vzájomná bilancia s Podbrezovou nebola najlepšia – Podbrezová z posledných piatich stretnutí proti Nitre neprehrala. Domáci budú musieť byť najmä pozorní v obrannej fáze, eliminovať rýchle protiútoky.
FK Železiarne Podbrezová
Podbrezová naopak vstupuje do zápasu ako skúsený súper, ktorý vie pohárové stretnutia brať vážne. Jej bilancia proti Nitre naznačuje psychologickú výhodu a chuť potvrdzovať svoju kvalitu. V tomto dueli pôjde nielen o výkon, ale aj o fyzickú pripravenosť a schopnosť udržať vysoké tempo. Podbrezová sa bude snažiť čo najskôr dostať zápas pod svoju kontrolu a zúročiť skúsenosti, ktoré pravidelne zbiera v Niké lige.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 13:00.