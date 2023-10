Poškodili Liverpool, dva dni pred tým rozhodovali v Saudskej Arábii. Zlyhal ľudský faktor, tvrdí orgán rozhodcov

Po kontroverznej chybe VAR by podľa informácií agentúry AFP mohlo dôjsť k preskúmaniu platenia anglických arbitrov za stretnutia v ostatných súťažiach.

"Jürgen Klopp zvládol situáciu po stretnutí dobre. Väčšina futbalový fanúšikov bude mať pochopenie pre to, čo sa stalo a uzná, že to bolo zlé.

Vo vyhlásení "The Reds" uviedli, že nedošlo k správnemu aplikovaniu pravidiel v zápase a to viedlo k oslabeniu športovej integrity.

V inkriminovanom momente z 34. minúty asistent rozhodcu po presnej strele Diaza nesprávne signalizoval ofsajd a jeho verdikt mal napraviť VAR.

To sa však nestalo a hlavný arbiter Simon Hooper nariadil pokračovať v hre. V televíznom prenose navyše chýbali modrá a červená čiara, ktoré situáciu zvyčajne vyhodnocujú.

Klub plánuje v tejto veci podniknúť kroky pre vyriešenie a uzavretie prípadu. "Liverpool berie na vedomie priznanie chyby zo strany PGMOL.

Je jasné, že nedošlo k správnemu aplikovaniu pravidiel v zápase. To viedlo k oslabeniu športovej integrity. Úplne rešpektujeme tlak, pod ktorým rozhodcovia pracujú, no existencia a implantácia VAR by ho mala zmierňovať, nie zvyšovať," citovala z oficiálneho vyhlásenia klubu agentúra AP.