Komplikácie Liverpoolu už v Anglicku. Lietadlo nevzlietlo pre technické problémy

LIVERPOOL. Let s futbalistami Liverpoolu do Nemecka pred zápasom Ligy majstrov proti Eintrachtu Frankfurt sa v utorok oneskoril pre technické problémy s lietadlom.
To viedlo k zrušeniu tlačovej konferencie, na ktorej mali byť tréner Arne Slot a stredopoliar Dominik Szoboszlai. Informovala o tom agentúra AP.
Anglický šampión absolvoval pred plánovanou cestou tréning vo svojej tréningovej základni, stredopoliar Ryan Gravenberch na ňom chýbal.
Holandský reprezentant utrpel zranenie členka počas nedeľňajšej prehry s Manchestrom United v Premier League (1:2). Kedy lietadlo do Nemecka odletelo nezverejnili.