Komplikácie Liverpoolu už v Anglicku. Lietadlo nevzlietlo pre technické problémy

Futbalisti Liverpoolu počas tréningu.
Futbalisti Liverpoolu počas tréningu. (Autor: TASR/PA via AP)
TASR|21. okt 2025 o 21:32
ShareTweet0

Anglický šampión absolvoval pred plánovanou cestou tréning.

LIVERPOOL. Let s futbalistami Liverpoolu do Nemecka pred zápasom Ligy majstrov proti Eintrachtu Frankfurt sa v utorok oneskoril pre technické problémy s lietadlom.

To viedlo k zrušeniu tlačovej konferencie, na ktorej mali byť tréner Arne Slot a stredopoliar Dominik Szoboszlai. Informovala o tom agentúra AP.

Anglický šampión absolvoval pred plánovanou cestou tréning vo svojej tréningovej základni, stredopoliar Ryan Gravenberch na ňom chýbal.

Holandský reprezentant utrpel zranenie členka počas nedeľňajšej prehry s Manchestrom United v Premier League (1:2). Kedy lietadlo do Nemecka odletelo nezverejnili.

Tabuľka: Liga majstrov - ligová fáza

Liga majstrov

Liga majstrov

    Futbalisti Liverpoolu počas tréningu.
    Futbalisti Liverpoolu počas tréningu.
    Komplikácie Liverpoolu už v Anglicku. Lietadlo nevzlietlo pre technické problémy
    dnes 21:32
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Liga majstrov»Komplikácie Liverpoolu už v Anglicku. Lietadlo nevzlietlo pre technické problémy