Košice nedokázali pridať ďalšiu výhru pod novým trénerom. Doma podľahli Podbrezovej

Futbalisti FK Železiarne Podbrezová.
Futbalisti FK Železiarne Podbrezová. (Autor: Facebook/FK Železiarne Podbrezová)
Sportnet, TASR|25. okt 2025 o 19:53 (aktualizované 25. okt 2025 o 20:00)
Pokutový kop nepremenil hosťujúci Radek Šiler, no z následnej dorážky už skóroval.

Niké liga - 12. kolo

Košice - Podbrezová 2:4 (1:2)

Góly: 45. Kružliak, 73. Palacin - 28. a 70. Galčík, 40. Šiler (11 m), 58. Kováčik

Rozhodcovia: Kružliak - Hancko, Zemko, ŽK: Havrylenko (Podbr.)

Diváci: 2234

Košice: Kira - Kružliak, Jakúbek (34. Dimun), Magda - Kakay, Zsigmund (73. Metu), Gallovič, Kovács (61. Palacin) - Miljanič (73. Perišič), Čerepkai, Goljan (61. Jones)

Podbrezová: Jurička - Mielke, Luka, Markovič - Kováčik (65. Havrylenko), Štefánik, Palumets (80. Hakobyan), Sanusi - Marcin (65. Deml) - Galčík (84. Chyla), Šiler (80. Kujabi)

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

KOŠICE. Futbalisti FK Železiarne Podbrezová zvíťazili v zápase 12. kola Niké ligy nad domácimi FC Košicami 4:2.

V tabuľke poskočili na 6. miesto o bod pred Komárno. Košičania sú so siedmimi bodmi naďalej na poslednom 12. mieste s dvojbodovou stratou na Prešov.

V úvode zápasu mali viac z hry hostia, ktorí hrali ofenzívnejšie, no defenzívu Košíc dlho nevedeli prekonať. Tím viackrát podržal aj brankár Kira, no v 28. minúte kapituloval.

Domáci spravili chybu v strede ihriska, po ktorej sa do úniku dostal Galčík a otvoril skóre. O štyri minúty sa Košičania predčasne radovali z vyrovnávajúceho gólu, keď VAR odhalil faul predchádzajúci gólu Miljaniča.

V 40. minúte síce Kira vystihol penaltu Šilera, no ten z následnej dorážky upravil na 0:2. Domáci dokázali ešte do prestávky znížiť po tom, čo si Kružliak ideálne nabehol na center Čerepkaia - 1:2.

Zaujímavé dianie priniesol aj druhý polčas, v ktorom Kováčik a Galčík zvýšili náskok hostí na 1:4.

Košičania takmer okamžite znížili po góle striedajúceho Palacina - 2:4. Hoci tempo hry výrazne nekleslo, diváci už ďalší gól nevideli.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
12
7
4
1
29:17
25
V
V
V
R
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
12
6
4
2
23:11
22
V
P
R
V
R
3
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
9
6
3
0
21:12
21
V
V
V
R
V
4
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
12
5
3
4
20:18
18
P
P
V
V
V
5
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
9
5
1
3
15:9
16
P
R
P
V
P
6
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
11
4
2
5
12:17
14
V
V
R
R
P
7
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
12
4
1
7
11:20
13
P
R
P
P
P
8
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
10
3
3
4
14:18
12
R
P
V
P
R
9
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
12
2
5
5
12:18
11
P
R
R
P
V
10
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
10
3
1
6
12:17
10
P
V
V
V
R
11
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
11
1
6
4
13:17
9
R
R
R
P
V
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
10
2
1
7
14:22
7
V
P
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

