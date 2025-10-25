Košice nedokázali pridať ďalšiu výhru pod novým trénerom. Doma podľahli Podbrezovej

Niké liga - 12. kolo
Košice - Podbrezová 2:4 (1:2)
Góly: 45. Kružliak, 73. Palacin - 28. a 70. Galčík, 40. Šiler (11 m), 58. Kováčik
Rozhodcovia: Kružliak - Hancko, Zemko, ŽK: Havrylenko (Podbr.)
Diváci: 2234
Košice: Kira - Kružliak, Jakúbek (34. Dimun), Magda - Kakay, Zsigmund (73. Metu), Gallovič, Kovács (61. Palacin) - Miljanič (73. Perišič), Čerepkai, Goljan (61. Jones)
Podbrezová: Jurička - Mielke, Luka, Markovič - Kováčik (65. Havrylenko), Štefánik, Palumets (80. Hakobyan), Sanusi - Marcin (65. Deml) - Galčík (84. Chyla), Šiler (80. Kujabi)
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
KOŠICE. Futbalisti FK Železiarne Podbrezová zvíťazili v zápase 12. kola Niké ligy nad domácimi FC Košicami 4:2.
V tabuľke poskočili na 6. miesto o bod pred Komárno. Košičania sú so siedmimi bodmi naďalej na poslednom 12. mieste s dvojbodovou stratou na Prešov.
V úvode zápasu mali viac z hry hostia, ktorí hrali ofenzívnejšie, no defenzívu Košíc dlho nevedeli prekonať. Tím viackrát podržal aj brankár Kira, no v 28. minúte kapituloval.
Domáci spravili chybu v strede ihriska, po ktorej sa do úniku dostal Galčík a otvoril skóre. O štyri minúty sa Košičania predčasne radovali z vyrovnávajúceho gólu, keď VAR odhalil faul predchádzajúci gólu Miljaniča.
V 40. minúte síce Kira vystihol penaltu Šilera, no ten z následnej dorážky upravil na 0:2. Domáci dokázali ešte do prestávky znížiť po tom, čo si Kružliak ideálne nabehol na center Čerepkaia - 1:2.
Zaujímavé dianie priniesol aj druhý polčas, v ktorom Kováčik a Galčík zvýšili náskok hostí na 1:4.
Košičania takmer okamžite znížili po góle striedajúceho Palacina - 2:4. Hoci tempo hry výrazne nekleslo, diváci už ďalší gól nevideli.