Košičania sa posúvajú dopredu, vyhrali druhý zápas za sebou

Anton Šoltis, tréner Košíc: "Prvý polčas bol z našej strany dobrý, takto sme si ho predstavovali, no efektivita mohla byť lepšia. Mali sme aj čisté šance a keby sme ich premenili, mohlo by to byť pokojnejšie. Druhý polčas bol nervóznejší, odišiel nám stred poľa, v ktorom sme prehrávali súboje. Aj tak sme mali 2-3 príležitosti gólovo sa upokojiť. Napokon to malo drámu až do konca. Chlapci to napokon zvládli, súpera nepustili ku gólovým príležitostiam."

Vladimír Cifranič, tréner Z. Moraviec: "Prvý polčas bol z našej strany slabší, bez dôrazu aj emócie. Domáci boli dôraznejší, vytvorili si viaceré gólové príležitosti, z ktorých jednu premenili. Chýbala mi väčšia emócia a viac zanietenia. V druhom polčase sme sa zlepšili a myslím si, že sme boli lepší, ale iba po finálnu fázu. Domáci nám hrozili z brejkov a my sme sa nedokázali presadiť ani zo štandardnej situácie. Po dnešnom výkone najmä v prvom polčase sa tu dnes nedalo zvíťaziť. Opäť sme nedali gól a bez toho sa nedá vyhrať zápas."