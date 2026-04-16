Sezóna sa začala zle, môže z nej byť rozprávka, vravel Košičan. Nevie dať škaredý gól

Keď ľavačkou nechytateľne umiestnil loptu do siete, na štadióne vybuchla obrovská radosť. Do konca predĺženia ešte ostávalo 20 minút, ale hráči z lavičky vbehli na ihrisko a objímali sa so strelcom, ako keby už bolo rozhodnuté.
Parádna strela Milana Dimuna v odvete semifinále Slovnaft Cupu medzi Košicami a Prešovom bol napokon naozaj víťazný.
Košice zdolali odvekého rivala 2:1 a keďže prvý zápas sa skončil výsledkom 2:2, postúpili do finále.
Košický tím naposledy bol vo finále pohára v roku 2014, keď MFK Košice v Myjave zdolal Slovan 2:1.
Moje mesto, moje pravidlá
Bolo to už piate východniarske derby v aktuálnej sezóne a šieste sa uskutoční v nedeľu v lige.
Zvyčajne ide o rizikové stretnutia, no teraz fanúšikovia Tatrana vopred avizovali, že do Košickej futbalovej arény neprídu.
Ich vysvetlenie stálo na veľkom transparente, ktorý vytiahli v prázdnom sektore hostí: „Bordel vo vedení + chaos na ihrisku = prázdno v hľadisku“.
Domáci priaznivci si však veľký zápas nenechali ujsť. Mestská hromadná doprava bola smerom ku KFA boli maximálne preplnená.
„Poďme VSS! Jedine VSS!“ vykríkol nie najtriezvejším hlasom postarší pán v autobuse a keď ho kamaráti chceli trochu utíšiť, ešte dodal: „Košice – moje mesto, moje pravidlá!“
Týmto konštatovaním rozosmial celý autobus.
Divácky rekord sezóny
Do KFA si nakoniec našlo cestu 9652 divákov, čo je rekord v aktuálnej sezóne.
„Bolo to niečo nádherné,“ rozplýval sa po zápase Milan Dimun.
„Ďakujeme fanúšikom, bez nich by sme to nedokázali,“ vyzdvihol Roman Čerepkai.
V 18. minúte domácich na chvíľu zarmútil gól hosťujúceho Gabriela Barbosu po prihrávke Filipa Součka. Brazílsky útočník mal aj tri ďalšie šance, ktoré však nepremenil.
„Celá sezóna mohla vyzerať inak, ak by sme premieňali šance,“ vravel po zápase Souček.
„Chalani držali taktický plán a mali sme viac čistých šancí. Celkovo nám však chýba pokoj a lepšia efektivita,“ súhlasil aj tréner Tatrana Erik Havrila.
„Prešov bol organizovaný a kompaktný. Museli sme výsledok dobiehať a to nás stálo veľa síl,“ skonštatoval tréner Košíc Peter Černák.
VIDEO: Góly Košíc v odvete semifinále pohára s Prešovom
Či do brány, či mimo...
Košice vrátil do hry Roman Čerepkai, ktorý v 35. minúte skóroval z pokutového kopu. Mal pri ňom aj šťastie, trafil pravú žrď bránky, no lopta sa biliardovým spôsobom odrazila za bránkovú čiaru.
„Kukal som, či to ide do brány, či mimo... Spadol mi veľký kameň z srdca,“ poznamenal s úsmevom Čerepkai.
„Myslím si, že to bol jeden z kľúčových momentov zápasu, po ňom sme mohli hrať to, čo sme hrali aj dovtedy, držať loptu a hroziť,“ doplnil hráč, ktorý prvý raz v živote zažil predĺženie.
Po zranení víťazný gól
Hrdinom domácich sa stal Milan Dimun. 29-ročný stredopoliar nastúpil iba na druhý zápas v tomto kalendárnom roku, keďže štyri mesiace bol mimo pre zranenie.
V ostatnom ligovom kole proti Komárnu zaznamenal asistenciu, Prešovu dal nádherný a veľmi dôležitý gól.
Po prihrávke Filipa Lichého strieľal z hranice šestnástky krásnym oblúkom. Brankár Adrián Knurovský nemal nárok.
VIDEO: Radosť Košíc po postupe do finále Slovnaft Cupu
„Ani neviem opísať, čo som pociťoval, že som rozhodol zápas po štyroch mesiacoch, keď som bol zranený. Nesmierne sa z toho teším,“ hľadal slová stredopoliar Košíc.
Strelca po zápase podpichovali, že škaredý gól ani nevie dať. Na jeseň dal parádny gól v Dunajskej Strede, keď približne z 25 metrov z voleja vymetal šibenicu.
„Gól ako gól,“ odvrátil pochvaly skromne Dimun.
„Miňo odohral veľmi dobrý zápas už s Komárnom, tam sa dobre chytil. Teraz, keď nastúpil, bolo ho hneď cítil a ten gól bol krásny,“ vravel na adresu spoluhráča Čerepkai.
„Chcelo by to viac rešpektu“
Košičania oslavovali, Prešov pochopiteľne smútil. Po záverečnom hvizde trochu vzplanuli vášne a došlo k potýčke medzi trénerom Košíc Petrom Černákom a hráčom Tatrana Filipom Součkom.
„Chcelo by to trochu rešpektu,“ vravel Souček. „Ešte nič nedokázal. Beriem, že sa beží radovať s tímom, ale že sa príde radovať na našu striedačku, niečo tam ukazovať a potom mi lámať palec, keď som na neho ukazoval, že by to chcelo viac rešpektu, tak to mi príde cez čiaru,“ doplnil hráč Prešova.
„Veď ja som sa tešil so svojimi hráčmi pri lavičke. Určite som hosťom nedával alebo niečo podobné,“ vravel na tlačovej konferencii košický kouč Černák.
Uznal, že emócie boli veľké. „Veľmi sme sa tešili z gólu v predĺžení. Ak som niekoho urazil, tak sa ospravedlňujem. Určite to však nebol nejaký zámer alebo provokácia z mojej strany,“ podčiarkol tréner.
Hrozný začiatok, pekný koniec?
Finále pohára sa hrá 1. mája v Žiline a súperom Košíc bude práve MŠK Žilina.
„Ideme si to s nimi otvorene rozdať a chceme vyhrať,“ vyhlásil Čerepkai.
Košice začali katastrofálne, po 15 kolách mali na konte iba sedem bodov. Odvtedy však v lige v 12 zápasoch po sebe neprehrali, v skupine o udržanie sa sú na prvom mieste a už v ďalšom kole môžu definitívne potvrdiť záchranu. Navyše môžu uspieť v pohári.
„Sezóna sa ako zle začala, taká krásna rozprávka z nej môže byť. Dáme do toho všetko a môže to byť krásny príbeh,“ zdôraznil Dimun.