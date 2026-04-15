Východniarske derby vyvrcholilo v predlžení. O titul v pohári napokon zabojujú Košice

Gólová radosť hráčov Košíc počas odvetného zápasu semifinále Slovnaft Cupu.
Gólová radosť hráčov Košíc počas odvetného zápasu semifinále Slovnaft Cupu. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|15. apr 2026 o 20:34 (aktualizované 15. apr 2026 o 21:41)
Košičania vyzvú vo finále futbalistov Žiliny.

Slovnaft Cup - odveta semifinále

Košice - Prešov 2:1 pp (1:1, 0:0 - 1:0)

Góly: 35. Čerepkai (11 m), 98. Dimun - 18. Barbosa

Rozhodcovia: Gemzický - Poláček, Jekkel, ŽK: Krivák, Kružliak, Gallovič - Sagna, Barbosa, Souček, Taraduda, Medveděv, Šimko

Diváci: 9652

Košice: Kira - Kóša, Kružliak, Krivák - Sovič (74. Dimun), Madleňák (63. Lukačevič), Kovács (74. Kakay), Gallovič (120. Julardžija) - Lichý - Rehuš (63. Perišič), Čerepkai (109. Miljanič)

Prešov: Knurovský - Revenco, Šimko (91. Masaryk), Sipľak (69. Bondarenko) - Romling (69. Tatolna), Taraduda, Simon, Balodis - Sagna (81. Wolsztynski), Souček (69. Medveděv), Barbosa (62. Harrison)

/prvý zápas: 2:2, Košice postúpili do finále/

Futbalisti FC Košice sa stali druhými finalistami Slovenského pohára - Slovnaft Cupu. V stredajšej semifinálovej odvete zvíťazili nad FC Tatran Prešov 2:1 po predĺžení, prvý zápas sa skončil remízou 2:2.

Košičania nastúpia vo finále v piatok 1. mája proti domácej Žiline.

Víťazný gól stredajšej semifinálovej odvety strelil v 98. minúte Milan Dimun. Zápas sledovalo 9652 divákov, čo je pre Košickú futbalovú arénu rekord v prebiehajúcej sezóne 2025/2026.

Prvá štvrťhodina priniesla vyrovnaný futbal, no po nej išli do vedenia hostia. Na Součekov center do šestnástky zareagoval Barbosa, ktorý prekonal Kiru - 0:1.

Na snímke zľava Milan Rehuš (Košice) a Denis Taraduda(Prešov) počas odvetného zápasu semifinále Slovnaft Cupu medzi FC Košice - FC Tatran Prešov 15. apríla 2026 v Košiciach.
Na snímke uprostred Roman Čerepkai (Košice) počas odvetného zápasu semifinále Slovnaft Cupu medzi FC Košice - FC Tatran Prešov 15. apríla 2026 v Košiciach.
Na snímke diváci počas odvetného zápasu semifinále Slovnaft Cupu medzi FC Košice - FC Tatran Prešov 15. apríla 2026 v Košiciach.
Na snímke sprava Matej Madleňák (Košice) a Ioan Revenco (Prešov) počas odvetného zápasu semifinále Slovnaft Cupu medzi FC Košice - FC Tatran Prešov 15. apríla 2026 v Košiciach.
Na snímke vľavo brankár Matúš Kira (Košice) inkasuje gól počas odvetného zápasu semifinále Slovnaft Cupu medzi FC Košice - FC Tatran Prešov 15. apríla 2026 v Košiciach.Na snímke gólová radosť hráčov Prešova počas odvetného zápasu semifinále Slovnaft Cupu medzi FC Košice - FC Tatran Prešov 15. apríla 2026 v Košiciach.Na snímke brankár Adrián Knurovský (Prešov) inkasuje gól z pokutového kopu počas odvetného zápasu semifinále Slovnaft Cupu medzi FC Košice - FC Tatran Prešov 15. apríla 2026 v Košiciach.Na snímke gólová radosť hráčov Košíc počas odvetného zápasu semifinále Slovnaft Cupu medzi FC Košice - FC Tatran Prešov 15. apríla 2026 v Košiciach.Na snímke tréner Košíc Peter Černák počas odvetného zápasu semifinále Slovnaft Cupu medzi FC Košice - FC Tatran Prešov 15. apríla 2026 v Košiciach.Na snímke fanklub Košíc počas odvetného zápasu semifinále Slovnaft Cupu medzi FC Košice - FC Tatran Prešov 15. apríla 2026 v Košiciach.Na snímke vpravo tréner FC Tatran Prešov Erik Havrila počas odvetného zápasu semifinále Slovnaft Cupu medzi FC Košice - FC Tatran Prešov 15. apríla 2026 v Košiciach.

Ten istý hráč mohol krátko na to pridať aj druhý gól Tatrana, no v sľubnej šanci minul bránku.

Útočník Prešova Sagna fauloval v 33. minúte v pokutovom území Kóšu a Čerepkai vyrovnal z pokutového kopu - 1:1.

V 56. minúte mal Sagna šancu vrátiť Prešovu tesný náskok, no Kiru neprekonal.

Duel sa po riadnom hracom čase skončil nerozhodne 1:1 a nasledovalo predĺženie.

V 98. minúte Košičania zakombinovali pred šestnástkou, k lopte sa dostal Dimun a ľavačkou prekonal Knurovského - 2:1.

Miljanič mohol neskôr zvýšiť náskok domácich, ale neuspel. Prešovu sa napriek snahe nepodarilo vyrovnať a do finále tak postúpili Košičania.

Hlasy po zápase

Peter Černák, tréner FC Košice: „Bol to ťažký zápas a taký sme aj očakávali. Videli sme, že Prešov má kvalitných hráčov, hrali organizovane a kompaktne. Ťažko sme sa dostávali do gólových príležitostí. Súper skóroval zo štandardnej situácie a my sme museli doťahovať skóre. Stálo nás to veľa síl. Hostia naďalej hrozili z protiútokov. Napokon sme to zlomili na našu stranu v predĺžení. Tešíme sa, že sme postúpili do finále.“

Erik Havrila, tréner FC Tatran Prešov: „Bol to veľmi zaujímavý zápas. Mali sme aktívny úvod a dobrý vstup. Barbosa mal po góle aj dobrú príležitosť na ďalší, škoda, že ju nepremenil. Musím pochváliť hráčov za to, že dodržiavali taktický plán. Hrali sme kompaktne a organizovane v defenzíve. Čakali sme na svoju príležitosť. Mali sme aj viac čistých šancí, no chýba nám pokoj a efektivita. Bol to kvalitný zápas. Gratulujem Košiciam k postupu.“

