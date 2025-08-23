Ružomberok je naďalej posledný a bez bodu. V Košiciach ho zlomil striedajúci hráč

Niké liga - 5. kolo
FC Košice - Ružomberok 3:1 (1:1)
Góly: 56. a 69. Kovács, 13. Čerepkai - 30. Šašinka (z 11 m)
Rozhodovali: Malárik - Štofik, Bednár
ŽK: Zsigmund, Kakay - Šulek, Mojžiš, Luterán, 3211 divákov.
FC Košice: Šípoš - Kružliak (23. Kovács), Krivák, Jakúbek - Kakay, Domik (66. Sovič), Zsigmund, Gallovič (89. Jones), Magda - Perišič (88. Metu), Čerepkai (66. Miljanič)
MFK Ružomberok: Ťapaj - Köstl, Endl, Mojžiš (78. Gomola) - Šulek, Grygar (72. Domonkos), Luterán (90. Buchvaldek), Múdry (90. Bačík), Tučný - Hladík, Šašinka (78. Jackuliak)
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
KOŠICE. Futbalisti FC Košice vybojovali v domácej aréne vôbec prvé body v novej sezóne najvyššej slovenskej súťaže.
V sobotnom zápase 5. kola Niké ligy zvíťazili nad trápiacim sa MFK Ružomberok 3:1 a poskočili priebežne na deviate miesto tabuľky.
V zápase, v ktorom sa stretli dva dovtedy bezbodové tímy, otvoril skóre v 13. minúte domáci Roman Čerepkai po teči strely Mareka Zsigmunda.
Ružomberok vyrovnal po polhodine hry z penalty vďaka Ondřejovi Šašinkovi.
Po zmene strán prišli veľké chvíle striedajúceho Mátyása Kovácsa, ktorý dvoma parádnymi gólovými strelami strhol víťazstvo na stranu Košičanov. „Ruža“ tak zostáva po piatich zápasoch stále bez bodu na poslednej 12. priečke.