Ružomberok je naďalej posledný a bez bodu. V Košiciach ho zlomil striedajúci hráč

Momentka zo zápasu medzi FC Košice a MFK Ružomberok.
Momentka zo zápasu medzi FC Košice a MFK Ružomberok. (Autor: TASR)
23. aug 2025 o 20:20
Mátyás Kovács dvoma gólmi rozhodol o prvej výhre Košíc.

Niké liga - 5. kolo

FC Košice - Ružomberok 3:1 (1:1)

Góly: 56. a 69. Kovács, 13. Čerepkai - 30. Šašinka (z 11 m)

Rozhodovali: Malárik - Štofik, Bednár

ŽK: Zsigmund, Kakay - Šulek, Mojžiš, Luterán, 3211 divákov.

FC Košice: Šípoš - Kružliak (23. Kovács), Krivák, Jakúbek - Kakay, Domik (66. Sovič), Zsigmund, Gallovič (89. Jones), Magda - Perišič (88. Metu), Čerepkai (66. Miljanič)

MFK Ružomberok: Ťapaj - Köstl, Endl, Mojžiš (78. Gomola) - Šulek, Grygar (72. Domonkos), Luterán (90. Buchvaldek), Múdry (90. Bačík), Tučný - Hladík, Šašinka (78. Jackuliak)

KOŠICE. Futbalisti FC Košice vybojovali v domácej aréne vôbec prvé body v novej sezóne najvyššej slovenskej súťaže.

V sobotnom zápase 5. kola Niké ligy zvíťazili nad trápiacim sa MFK Ružomberok 3:1 a poskočili priebežne na deviate miesto tabuľky.

V zápase, v ktorom sa stretli dva dovtedy bezbodové tímy, otvoril skóre v 13. minúte domáci Roman Čerepkai po teči strely Mareka Zsigmunda.

Ružomberok vyrovnal po polhodine hry z penalty vďaka Ondřejovi Šašinkovi.

Po zmene strán prišli veľké chvíle striedajúceho Mátyása Kovácsa, ktorý dvoma parádnymi gólovými strelami strhol víťazstvo na stranu Košičanov. „Ruža“ tak zostáva po piatich zápasoch stále bez bodu na poslednej 12. priečke.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
3
3
0
0
5:0
9
V
V
V
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
4
3
0
1
5:3
9
V
V
P
V
3
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
3
2
1
0
7:3
7
V
V
R
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
4
2
1
1
6:4
7
P
V
V
R
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
4
2
1
1
7:6
7
V
P
V
R
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
4
2
1
1
8:8
7
V
R
P
V
7
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
5
1
3
1
7:6
6
R
P
V
R
R
8
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
3
1
2
0
3:1
5
R
V
R
9
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
3
1
0
2
4:5
3
V
P
P
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
5
0
3
2
4:6
3
R
R
P
P
R
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
3
0
0
3
3:7
0
P
P
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
5
0
0
5
2:12
0
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Futbalisti MFK Skalica, v popredí sa drží za hlavu Mário Šuver.
    Futbalisti MFK Skalica, v popredí sa drží za hlavu Mário Šuver.
    Skalica opäť doma nezvládla dobre rozohraný zápas, zarmútili ju dve gólové hlavičky
    dnes 20:351
