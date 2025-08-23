ONLINE: FC Košice - MFK Ružomberok dnes, Niké liga LIVE (5. kolo)

KOŠICE. Futbalisti FC Košice a MFK Ružomberok dnes hrajú zápas 5. kola Niké ligy.
Kde sledovať Niké ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: FC Košice - MFK Ružomberok dnes (Niké Liga LIVE, 5. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2025/2026
23.08.2025 o 18:00
5. kolo
Košice
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Ružomberok
Prehľad
Rozhodca: Filip Malárik.
Prenos
V sobotu podvečer sa stretnú tímy, ktoré ešte nebodovali, no pri mierne odlišných číslach. Košice sú priebežne desiate so skóre 1:4 po dvoch zápasoch, Ružomberok je na poslednom dvanástom mieste po štyroch dueloch a so skóre 1:9.
Pre Košice je štart miernym sklamaním, keď vypadli v 2. predkole Konferenčnej ligy s bieloruským Nemanom Grodno, zatiaľ čo v Niké lige prehrali v Podbrezovej 1:3 a s Trenčínom doma 0:1. Východniari najviac doplácajú na premieňanie šancí, keď ich jediný gól dal doposiaľ (skôr) defenzívny univerzál Matej Jakúbek.
Ružomberok v tejto sezóne v Európe nehral, postupne prehral vonku s Trnavou 0:3 a Dunajskou Stredou 0:2, doma nestačil na Skalicu 1:3 a Michalovce 0:1. O jediný zásah Liptákov v doterajšom priebehu sa postaral stopér Daniel Köstl.
Kouč Košíc Roman Skuhravý už nemôže počítať so stopérom a mládežníckym reprezentantom do 21 rokov Jakubom Jakubkom, ktorý cez týždeň prestúpil do českých Teplíc. Žlto-modrí si sami odložili zápas 2. kola s Dunajskou Stredou, 4. kolo si zase odložili Trnavčania.
Na druhej strane barikády bude stáť Čech a krajan Skuhravého Ondřej Smetana. V kuloároch zaznela informácia, že ďalšia prehra by ho mohla stáť miesto na lavičke Ružomberka. Dobrou správou pre hostí je aspoň to, že ich najproduktívnejší hráč ostatného ročníka, Ján Hladík, je konečne fit a bude trápiť košickú obranu.
Pre Košice je štart miernym sklamaním, keď vypadli v 2. predkole Konferenčnej ligy s bieloruským Nemanom Grodno, zatiaľ čo v Niké lige prehrali v Podbrezovej 1:3 a s Trenčínom doma 0:1. Východniari najviac doplácajú na premieňanie šancí, keď ich jediný gól dal doposiaľ (skôr) defenzívny univerzál Matej Jakúbek.
Ružomberok v tejto sezóne v Európe nehral, postupne prehral vonku s Trnavou 0:3 a Dunajskou Stredou 0:2, doma nestačil na Skalicu 1:3 a Michalovce 0:1. O jediný zásah Liptákov v doterajšom priebehu sa postaral stopér Daniel Köstl.
Kouč Košíc Roman Skuhravý už nemôže počítať so stopérom a mládežníckym reprezentantom do 21 rokov Jakubom Jakubkom, ktorý cez týždeň prestúpil do českých Teplíc. Žlto-modrí si sami odložili zápas 2. kola s Dunajskou Stredou, 4. kolo si zase odložili Trnavčania.
Na druhej strane barikády bude stáť Čech a krajan Skuhravého Ondřej Smetana. V kuloároch zaznela informácia, že ďalšia prehra by ho mohla stáť miesto na lavičke Ružomberka. Dobrou správou pre hostí je aspoň to, že ich najproduktívnejší hráč ostatného ročníka, Ján Hladík, je konečne fit a bude trápiť košickú obranu.
Vážení diváci, vitajte pri textovom online prenose zo zápasu 5. kola Niké ligy medzi FC Košice a MFK Ružomberok.
Stretnutie sa začne o 18:00.
Stretnutie sa začne o 18:00.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
3
3
0
0
5:0
9
V
V
V
2
AS TrenčínAS Trenčín
4
3
0
1
5:3
9
V
V
P
V
3
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
3
2
1
0
7:3
7
V
V
R
4
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
4
2
1
1
6:4
7
P
V
V
R
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
4
2
1
1
7:6
7
V
P
V
R
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
4
2
1
1
8:8
7
V
R
P
V
7
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
3
1
2
0
3:1
5
R
V
R
8
MFK SkalicaMFK Skalica
4
1
2
1
5:4
5
P
V
R
R
9
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
4
0
2
2
2:4
2
R
P
P
R
10
FC KOŠICEFC KOŠICE
2
0
0
2
1:4
0
P
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
3
0
0
3
3:7
0
P
P
P
12
MFK RužomberokMFK Ružomberok
4
0
0
4
1:9
0
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body