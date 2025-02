Košice túžia po prvej šestke. Skuhravý verí, že Medvedove góly nahradia noví hráči

KOŠICE. Aktuálne siedmy tím futbalovej Niké ligy vstupuje do jarnej časti súťaže s cieľom urobiť všetko pre to, aby sa po štyroch zvyšných zápasoch dlhodobej časti ligy tešil z postupu medzi hornú šestku tímov. „Keď si nezaslúžime byť v šestke, tak tam nebudeme. My si nechceme nič vyberať, buď bude naša hra, naša taktika, naše štandardné situácie či premieňanie šancí na úrovni a budeme úspešní, alebo úspešní nebudeme. Určite pre mňa sezóna neskončí po štyroch kolách. Klub si stanovil nejaký cieľ a za seba hovorím, že robíme všetky kroky pre to, aby sme ho splnili. Určite sa o to pobijeme, ale je tam ďalších deväť mužstiev, ktoré majú rovnaký cieľ a aj šancu ho dosiahnuť,“ hovorí tréner Roman Skuhravý poukazujúc na veľkú vyrovnanosť tabuľky.

Košice aktuálne na šieste Michalovce strácajú dva body, ale len tri body ich delia od trojice prenasledovateľov. Podľa Skuhravého by bolo splnenie postupových ambícií pre Košice dôležité aj z ďalšieho, nie menej závažného dôvodu: „Som presvedčený, že Košice sú jediné slovenské mesto, kde začnú ľudia vo veľkom počte chodiť na zápasy, keď budeme v šestke. Na akéhokoľvek súpera. A to je pre mňa a mal by byť aj pre hráčov najväčší cieľ. Urobíme pre to maximum, ale môže sa stať, že sa nám to nepodarí a s tým dokážem žiť.“ Drzejší, hladnejší a sebavedomejší V zimnom prestupovom okne sa v Košiciach udialo viacero zaujímavých zmien. Novým športovým riaditeľom sa od nového roka stal bývalý slovenský reprezentant Marek Sapara. Ten je s tým, čo sa podarilo počas zimnej prestávky spokojný. „Najviac ma baví vidieť na hráčoch radosť v tréningovom procese, to je pre mňa alfa a omega. Zdravotne aj fyzicky sme na tom veľmi dobre. Pevne verím, že sa všetko odrazí v prvých zápasoch, ktoré nás čakajú a ktoré sú pre nás veľmi dôležité. Som veľmi spokojný, čo som videl za posledný mesiac a veľmi sa teším na sobotu, keď to vypukne. V súťažných zápasoch sa nám ukáže zrkadlo,“ dodal Sapara, ktorý spolu s trénerom Romanom Skuhravým zimné posily smerovali k dlhodobejším cieľom klubu: „Pre mňa bude najdôležitejšie vidieť to, kam sa mužstvo po jeseni posunie, viac ako výsledky, lebo tie môžu byť zradné.“ VIDEO: Roman Skuhravý pred začiatkom jarnej časti

„Som veľmi rád, že je to v klube nastavené na dlhodobú prácu. Krátkodobý efekt je síce fajn, ale my teraz potrebuje jedno dve prestupové obdobia na to, aby sme nejakým spôsobom mužstvo oživili a pripravili na to, akým spôsobom sa chceme ako Košice prezentovať. Chceme byť mužstvo, ktoré bude drzejšie, hladnejšie a sebavedomejšie,“ doplnil Skuhravý.

Čerepkai ešte neukázal, čo v ňom je Zmeny v kádri sú takmer vyrovnané. Odišlo približne toľko hráčov, koľko prišlo. Tým najciteľnejším odchodom je prestup najlepšieho strelca tímu, deväťgólového Žana Medveda, do maďarskej Nyiregyházi. Aj preto tri zimné posily majú ako svoj základný post uvedené útočník. Do kádra Košíc pribudli slovenský reprezentant do 21 rokov Roman Čerepkai, ktorý prišiel z českých Teplíc. VIDEO: Ján Krivák pred začiatkom jarnej časti

Zaujímavou a možno trochu exotickou posilou je aj 22- ročný kazašský reprezentant Galymzhan Kenzhebek prichádzajúci z druhej cyperskej ligy. Tretím do ofenzívnej partie je 26-ročný fínsky útočník Kevin Kouaassivi-Benissan, ktorý prišiel na hosťovanie z HJK Helsinki. „V prestupovom okne vždy príde aj k odchodu kľúčových hráčov, ktorým patrí vďaka za to, čo pre nás odviedli. Všetko bolo v súlade – to, čo chce hráč, kam chce smerovať klub,“ komentoval tréner Skuhravý odchod Medveda, ale aj skúseného obrancu Nicolasa Gorosita či stredopoliara Pétera Vargu. K trojici nových ofenzívnych posíl dodal: „Až zápasy ukážu ako sme sa trafili. Ale rozhodne sú to hráči, s ktorými ma baví pracovať.“

Azda najväčšie očakávania budú od Čerepkaia, ktorý berie prestup do Košíc aj ako príležitosť ukázať sa a vybojovať si miesto v slovenskej zostave na blížiace sa domáce Majstrovstvá Európy do 21 rokov. „Som presvedčený o tom, že ešte z nejakého dôvodu neukázal to, čo vie. Skautoval som ho už do Podbrezovej, sledoval som ho aj v Tepliciach. Na tréningoch vidím, že je to hráč, ktorý by sa v tom našom systéme mohol minimálne do tých príležitostí dostávať. A o tom, že má dobré zakončenie, vôbec nepochybujem. Videl som už aj horších hráčov, ktorí dali viac gólov a preto verím, že Roman sa môže stať jednou z náhrad za Žana Medveda, ale rozhodne to nebude len na ňom,“ vyjadril sa smerom k nováčikovi v košickom drese tréner Skuhravý. Jakúbekov reštart Staronovým menom v kádri Košíc je stredopoliar Matej Jakúbek. Do futbalového diania sa vracia po dlhom treste, ktorý dostal od Senátu disciplinárnej komisie SFZ v polovici roka 2023 za narušenie integrity. Pred jedným z posledných zápasov druholigovej súťaže vtedy SMS správou s prísľubom možnej finančnej odmeny motivoval hráčov Považskej Bystrice, aby víťazstvom nad Prešovom pomohli Košiciam vyhrať druhú ligu a postúpiť. Kauza bola horúcou témou a Jakúbek napokon dostal 2,5 ročný dištanc, ktorý mu v závere minulého roka podmienečne skrátili a od 1. februára sa mohol vrátiť do futbalového diania.

Tak ako pred časom avizoval Marek Sapara Košice svojho bývalého hráča vzali späť a dokonca v prvý deň návratu odohral v poslednom prípravnom zápase v poľskom Rzeszowe celých 90 minút.

Prípravné zápasy FC Košice Košice - Slávia TU Košice 5:1 (4:0) , góly: Dos Santos, Zsigmund, Veselý, Fabiš, Sovič

, Dos Santos, Zsigmund, Veselý, Fabiš, Sovič Sigma Olomouc - Košice 2:1 (2:0) , gól: Magda

, Magda Stará Ľubovňa - Košice 2:6 (1:4) , góly: Niarchos 2, Jones, Bokros, Faško (z 11 m), Miljanič

, Niarchos 2, Jones, Bokros, Faško (z 11 m), Miljanič Nyíregyháza - Košice 0:3 (0:1) , góly: Benissan, Jones, Kružliak

, Benissan, Jones, Kružliak Rzeszów - Košice 0:0 (0:0)

30-ročný Jakúbek bol pred necelými dvoma rokmi v postupovej druholigovej sezóne Košíc jedným z najlepších hráčov mužstva aj celej súťaže a jeho návrat do mužstva teší aj trénera Skuhravého: „Vnímal som ho už veľmi dlho. Je to pre nás jedna zo zásadných posíl. Je to skvelý chlapec, absolútny profesionál využiteľný na viacerých postoch, beriem ho ako veľkú posilu.“ Jarnú časť súťaže odštartujú Košičania v sobotu na trávniku druhej Žiliny, ktorá sa netají tým, že by chcela výrazne konkurovať Slovanu v boji o titul. „To, že začíname v Žiline je ideálny štart v tom, že nás čaká mužstvo, ktoré má ambície, ktoré má svoju hernú tvár a ideme si to s nimi rozdať. V tejto chvíli pri tej vyrovnanosti vôbec nemá zmysel špekulovať či hráte doma alebo vonku a s akým súperom,“ myslí si tréner Skuhravý.

Káder FC Košice pred jarnou časťou Niké ligy 2024/2025 Brankári: Dávid Šípoš, Matúš Kira Obrancovia: Jakub Jakubko, Szilárd Bokros, Lukáš Fabiš, Ján Krivák, Daniel Magda, Dominik Kružliak, Nassim Innocenti Stredopoliari: Dávid Gallovič, Luis Dos Santos, Matej Jakúbek, Miroslav Sovič, Dalibor Takáč, Rastislav Korba, Michal Faško, Marek Zsigmund, Karlo Miljanič, Kevin Kouassivi Bennisan Útočníci: Giannis Niarchos, Roman Čerepkai, Zyen Jones, Michal Domik, Galymzhan Kenzhebek Realizačný tím: hlavný tréner: Roman Skuhravý, asistent trénera: Ľubomír Kordanič, tréner brankárov: Marián Kello, kondičný tréner: Igor Bakaľár, David Skuhravý Prišli: Čerepkai (Teplice), Kenzhebek Akritas Chlorakas/Cyp.), Domik (Rožňava), Kouassivi-Benissan (HJK Helsinki/Fín./hosť.) Odišli: Medved (Nyíregyháza), Teplan (Žilina), Varga (Pohronie), Gorosito (České Budějovice), Sabolčík, Veselý (obaja Humenné/hosťovanie)

