Košice so zmenami ešte nekončia. Dvoch hráčov preradili do béčka, štyria s podmienkou

Na snímke tretí zľava Mátyás Kovács (Košice) sa teší z gólu počas zápasu 6. kola Niké ligy ŠK Slovan Bratislava - FC Košice.
Na snímke tretí zľava Mátyás Kovács (Košice) sa teší z gólu počas zápasu 6. kola Niké ligy ŠK Slovan Bratislava - FC Košice. (Autor: TASR)
TASR|12. nov 2025 o 12:26
ShareTweet1

Klub z východu reaguje na priebežné posledné miesto v tabuľke so 7 bodmi.

KOŠICE. Vedenie futbalového klubu FC Košice v stredu preradilo do B-mužstva hráčov Adama Goljana a Maria Pejaziča. Matej Madleňák, Vladimir Perišič, Marek Zsigmund a brankár Matúš Kira majú podmienku.

Ide tak o ďalšie zmeny v FC Košice v reakcii na priebežné posledné miesto v tabuľke so 7 bodmi a stratou 5 bodov na Ružomberok a Skalicu.

Vedenie už v utorok ukončilo spoluprácu s hlavným trénerom Františkom Strakom. Na svojich pozíciách skončili aj jeho asistenti Ľubomír Kordanič, Matej Čobik Ferčik a Marián Kello.

V klube skončil aj športový riaditeľ Marek Sapara. „Dvojicu Adam Goljan a Mario Pejazič sme s okamžitou platnosťou preradili do B-mužstva. Kvarteto Matúš Kira, Matej Madleňák, Vladimir Perišič a Marek Zsigmund má podmienku po najbližší domáci zápas proti Spartaku Trnava.

Po ňom opäť zasadne vedenie klubu a na základe predvedených výkonov prehodnotí ich ďalšie pôsobenie v FC Košice,“ informoval na klubovom webe prezident FC Košice Dušan Trnka.

V stredu ráno hráčom predstavili dočasne poverených trénerov. „Vedenie A-mužstva prevzal tréner Peter Černák, ktorému budú asistovať Peter Šinglár a Jaroslav Kolbas.

Boli sme ich v kabíne uviesť a zároveň sme niektorým hráčom oznámili rozhodnutie vedenia klubu o ich ďalšej budúcnosti,“ doplnil Trnka.

Černák je v klube trénerom staršieho dorastu U19, Šinglár počas jesene asistoval pri B-tíme a Kolbas vedie mladší dorast U17.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
14
9
4
1
35:17
31
V
V
V
V
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
13
9
3
1
30:18
30
V
V
V
P
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
14
8
4
2
27:12
28
V
V
V
P
R
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
13
7
2
4
24:13
23
P
V
V
R
P
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
14
5
4
5
21:21
19
P
R
P
P
V
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
13
5
3
5
21:23
18
V
P
V
R
P
7
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
14
5
1
8
13:24
16
V
P
P
R
P
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
14
3
6
5
16:22
15
V
P
V
R
R
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
14
4
3
7
17:24
15
P
R
P
V
V
10
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
14
2
6
6
12:20
12
P
R
P
R
R
11
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
13
3
3
7
13:19
12
P
R
R
P
V
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
14
2
1
11
18:34
7
P
P
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Na snímke tretí zľava Mátyás Kovács (Košice) sa teší z gólu počas zápasu 6. kola Niké ligy ŠK Slovan Bratislava - FC Košice.
    Na snímke tretí zľava Mátyás Kovács (Košice) sa teší z gólu počas zápasu 6. kola Niké ligy ŠK Slovan Bratislava - FC Košice.
    Košice so zmenami ešte nekončia. Dvoch hráčov preradili do béčka, štyria s podmienkou
    dnes 12:26|1
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Košice so zmenami ešte nekončia. Dvoch hráčov preradili do béčka, štyria s podmienkou